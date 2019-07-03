"Ми завжди з Україною!" Трюдо пообіцяв новий удар для Росії

Канада готова розглянути розширення санкцій проти Росії через порушення нею міжнародного законодавства і вторгнення в Україну.

Про це після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.

"На нашу думку, дуже важливо, щоб Росія дійсно продемонструвала позитивні дії. Ми і надалі будемо твердо стояти з Україною, в тому числі, накладаючи санкції на російських чиновників. Ми завжди будемо робити це, оскільки є друзями України", - сказав Трюдо .

Зеленський і Трюдо Укрінформ

Він також розкритикував рішення Ради Європи повернути Росії повноправне членство в організації.

"Ми були розчаровані поверненням Росії до Ради Європи, попри те, що захоплені в Азові українські моряки не були повернуті", - підкреслив прем'єр-міністр Канади.

У той же час Трюдо додав, що погоджує антиросійськи списки санкцій з міжнародними партнерами.

"Ми маємо чи не найдовший перелік санкцій проти Росії серед всіх країн світу, проте робимо це паралельно з нашими міжнародними союзниками і партнерами, оскільки дуже стурбовані діями російського флоту проти України", - підсумував глава уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня Зеленський в рамках офіційного візиту в Канаду провів зустріч з прем'єр-міністром країни.

В ході зустрічі стало відомо, що Канада має намір виділити Україні 25 млн доларів допомоги в реалізації реформ щодо розвитку демократії та вже збільшила підтримку моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

За словами Зеленського, в найближчі місяці буде підписано угоду про мобільність молоді. Він зазначив, що українці зможуть приїжджати в Канаду на термін до 1 року на роботу і навчання.

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