"Ми завжди з Україною!" Трюдо пообіцяв новий удар для Росії

Канада готова розглянути розширення санкцій проти Росії через порушення нею міжнародного законодавства і вторгнення в Україну.
Про це після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.
"На нашу думку, дуже важливо, щоб Росія дійсно продемонструвала позитивні дії. Ми і надалі будемо твердо стояти з Україною, в тому числі, накладаючи санкції на російських чиновників. Ми завжди будемо робити це, оскільки є друзями України", - сказав Трюдо .
Зеленський і Трюдо
Укрінформ
Він також розкритикував рішення Ради Європи повернути Росії повноправне членство в організації.
"Ми були розчаровані поверненням Росії до Ради Європи, попри те, що захоплені в Азові українські моряки не були повернуті", - підкреслив прем'єр-міністр Канади.
У той же час Трюдо додав, що погоджує антиросійськи списки санкцій з міжнародними партнерами.
"Ми маємо чи не найдовший перелік санкцій проти Росії серед всіх країн світу, проте робимо це паралельно з нашими міжнародними союзниками і партнерами, оскільки дуже стурбовані діями російського флоту проти України", - підсумував глава уряду.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня Зеленський в рамках офіційного візиту в Канаду провів зустріч з прем'єр-міністром країни.
В ході зустрічі стало відомо, що Канада має намір виділити Україні 25 млн доларів допомоги в реалізації реформ щодо розвитку демократії та вже збільшила підтримку моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.
За словами Зеленського, в найближчі місяці буде підписано угоду про мобільність молоді. Він зазначив, що українці зможуть приїжджати в Канаду на термін до 1 року на роботу і навчання.
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