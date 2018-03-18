"Ми виграли!" Гройсман пригрозив Росії через газ

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Росія виплатить Україні весь борг за рішенням українського і міжнародного судів.

За його словами, Кремлю доведеться платити у будь-якому випадку. Така заява прозвучала в ефірі одного з телеканалів, передає Урядовий портал.

"Ми виграли Стокгольмський арбітраж. Це 2,5 мільярда доларів, ще майже 6 мільярдів (171 млрд грн) - за позовом Антимонопольного комітету України (за порушення антимонопольного законодавства). Це 8,5 мільярда доларів. Вони не хочуть цього виконувати (рішення Стокгольмського арбітражу - Ред.), але куди вони дінуться ", - сказав глава уряду.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в "Нафтогазі" заявили, що Україна відсудить $ 50 млрд у "Газпрому".