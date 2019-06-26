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"Ми тобі руки відрубаємо!" Будівельник Кримського моста розкрив правду про розмову з Путіним

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Власник компанії-генпідрядника будівництва Кримського мосту Аркадій Ротенберг спростував заяви про те, що президент Росії Володимир Путін змусив його побудувати міст.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Russia Today "Візьміть, наприклад, (Кримський. - Ред.) міст. Президент нам не говорив: "Ану, йдіть сюди. Ти побудуєш – а не побудуєш, ми тобі руки відрубаємо". Ні, навпаки, він застерігав, просив врахувати побоювання. Я і сам розумів", – повідомив Ротенберг.

За його словами, він керувався бажанням зробити щось для країни. "У нас діти тут живуть, і ми не збираємося нікуди їхати. А чому б і не побудувати? Коли я розмовляю з багатьма олігархами, вони кажуть: "Послухай, ми тут все це заробили, ми все це заробили при нашому президентові. Куди ми це повинні тягти? Він же не наказує нам, як розпоряджатися грошима. Ми хочемо сюди вкласти, хочемо туди вкласти, чому ні?" – сказав він.

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Кримський міст

Кримський міст

Утро.ру

Вартість контракту на будівництво Кримського мосту становить 222,5 млрд рублів, а з урахуванням витрат замовника – майже 228 млрд рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ній запустили рух.

У "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року.

Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта та Судак.

14 червня в анексованому Криму окупанти здійснили стикування рейок залізничних колій на арці Керченського мосту.

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Тема
анексія Криму
Особи
Аркадій РотенбергВолодимир Путін
Місце
Росія
Тег
Кримський міст
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Пигин Макс
Пигин Макс
Заголовок, как всегда, на высшем уровне. Отупление скачущего стада, продолжается.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Заголовок противоречит статье...))))))))))))Обозреватель...а Гудкова читает статтьи перед тем как придумывать заголовки????
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А что вы за 5 лет построили животные???Ну что??????
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