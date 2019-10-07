"Ми почули": Гетманцев пообіцяв врахувати зауваження бізнесу в податковій реформі

До голосування за скандальний законопроєкт №1210 у другому читанні до нього будуть внесені зміни, що враховують численні зауваження та пропозиції експертів та бізнесу. Сам документ потребує суттєвого доопрацювання.

Про це у коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради заявив один із ініціаторів податкових змін, голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Данило Гетманцев НВ Бізнес

"У першому читанні не можуть бути враховані зауваження. Справді, ми погоджуємося з тим, що законопроєкт потрібно істотно переробити. По-перше, він великий. По-друге, він присвячений кільком значимим моментам, і деякі його норми є засуворими для нашого бізнесу. Ми це почули і обов’язково врахуємо. Тому робота триває", – зазначив Гетманцев.

За його словами, 4 жовтня скандальний законопроєкт не встигли винести на розгляд парламенту. Тож голосування за податкові нововведення відбудеться пізніше.

"Ми це зробимо через тиждень, я переконаний. А втім, ми перебуваємо у постійному діалозі з бізнесом. І ті нарікання, про які говорять, ми вже зняли, врахувавши ці правки – ще не офіційно, але в тій таблиці, що ми її готуємо до другого читання. І ми зможемо внести зміни, коли він буде проголосований у першому читанні", – підкреслив Гетманцев.

Водночас він розкритикував тих, хто говорив про згубний вплив для промисловості й економіки в цілому підвищення рентної плати на залізну руду, яка вдесятеро перевищуватиме відповідну в Росії і призведе до витіснення української металургії на світовому ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, низка експертів та представників бізнесу різко розкритикували заплановані податкові нововведення, передбачені законопроєктом №1210, як такі, що спровокують скорочення виробництва та експорту на 70%, збільшення рівня безробіття та скорочення доходів бюджету на мільярди гривень замість очікуваного їхнього збільшення.

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