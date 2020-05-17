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17 травня • оновлено в 20:09
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Ми переживаємо третю хвилю експансії Росії в енергетику – Плачков

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Зараз Україна переживає третю спробу експансії Росії, яка намагається захопити наш енергоринок через дешеву електроенергію. Про це заявив голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Експерт зазначив, що перші дві спроби російської експансії ми пережили в 1999 році, коли Росія намагалася використовувати українські магістральні мережі для експорту електроенергії в Європу, і в 2014, коли РФ окупувала частину нашої території. Зараз же відбувається третя – через спробу захопити наш енергоринок, поставляючи на нього дешеву електроенергію з Білоруської АЕС.

"Сьогоднішня ситуація – це спроба експансії третьої, серйозної. Це політичне питання. Коли в Литві закрили Ігнолінську станцію 3 тис. мегават на реакторах ГРМБК після входу Литви до Євросоюзу, в Прибалтиці дефіцит електроенергії. Росія інвестувала в Білорусь 10 мільярдів доларів, 50 кілометрів від Литви побудували атомну станцію. В цьому році буде включений блок 1200. Але Литва на законодавчому рівні відмовилася купувати цю електроенергію... Що робити з 2400 мегават і 10 млрд доларів, які вже готові? Там дорога закрита. Ось є Україна з ринком великим, об'ємним. І ось ця спроба навіть дешевої електроенергії, за низькими цінами", - пояснив Плачков.

На його думку, РФ готова буде рік постачати цю електроенергію в Україну навіть безкоштовно, тільки щоб захопити український ринок, і тим самим знищити українську генерацію.

"Думаю, що Росія готова безкоштовно рік віддавати і збільшувати, аби зайти і вирішити це питання. Політична електроенергія російська може бути безкоштовною... Беріть, чим більше, тим краще, ви будете гробити власну генерацію, як теплову, так і атомну, що ми зараз і робимо. І потім настане час, коли ви без неї не обійдетеся. Це ж проста арифметика", - пояснив Плачков.

Нагадаємо, завдяки "поправці Геруса" з 1 жовтня 2019 року було відновлено імпорт електроенергії з Росії. Це призвело до проблем у вітчизняній енергетичній і вугільній галузях, зокрема стали обмежуватися потужності українських енергопідприємств, в результаті чого енергокомпанії і шахти зазнали збитків, а вітчизняна енергогалузь опинилася у стані глибокої кризи.

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Автор
Лілія Рагуцька Лілія Рагуцька
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