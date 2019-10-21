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21 жовтня • оновлено в 09:39
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"Ми на межі прориву!" У Кабміні зробили гучну заяву про успішну Україну

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Україна має всі шанси стати цілком успішною, привабливою для іноземних інвесторів країною, якщо її нова влада зуміє показати, наскільки важливий для неї розвиток держави та її місце у світі.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що, у разі вирішення деяких проблемних питань бізнесу та економіки, незабаром країну "заллють" іноземними інвестиціями.

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"Повернувся із США в Україну. Тут краще. Я люблю Київ, люблю Україну. Ми на межі економічного прориву. Це відчувалося в усіх зустрічах у США. Люди, бізнес, інвестори, чиновники з цікавістю дивляться на Україну, і всі визнають спроможність нової влади змінити країну. Очікування високі, але всі хочуть трохи придивитися і точно переконатися", – написав чиновник.

Інвестиції в Україну

Інвестиції в Україну

Колаж

Він також окреслив чотири головні питання, які нібито хвилюють бізнес-партнерів та інвесторів поза межами нашої країни.

Серед таких, зокрема:

1. Наскільки самостійно новий уряд ухвалює рішення і чи немає тіньового уряду, який вступає у гру у критичні моменти.

2. Чи відбудеться судова реформа та реформа правоохоронних органів, і чи не залишаться вони підконтрольні новій владі й спеціальним інтересам, як це було завжди.

3. Наскільки серйозно нова влада збирається боротися із власниками банків, які завдали збитків платникам податків і клієнтам цих фінустанов.

4. Чи однакові правила гри для всіх. Враховуючи питання, чи відбудеться демонополізація і деолігархізація України, а також чи всі олігархи гратимуть за однаковими правилами.

Крім цього, Милованов наголосив, що запевнив тих, з ким зустрічався у США, в позитивних відповідях на ці питання. Щоправда, Україна та її нова влада спершу мають довести вищезазначене відповідними діями.

"Я запевнив усіх у позитивних відповідях на ці чотири запитання. Але люди хочуть почекати і переконатися, що це справді так. Якщо ми переконаємо світ, то Україна почне швидко розвиватися, нас заллють інвестиціями, а ми нарешті станемо успішним. Шанс такий у нас є", – підсумував міністр.

Водночас у коментарях під дописом думки людей щодо таких обнадійливих прогнозів розділилися, більшість розкритикували слова чиновника.

"Повертатися зі США в Україну – це як подорож у часі на століття назад. Ключова фраза – "ми на межі", "Бідна країна: кого обрали, той і хто керує", "Прорвалися, аж надірвалися", "Приїхав я в Америку, каже: "Там – черга: інвестори, банки, чиновники... Скажи, Тимофію, чи можна дати тобі грошей? Ну, я їх запевнив: так, можна!" Маячня", "Саме для прориву штампують ОВДП за завищеною ставкою, ну-ну", – пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр економрозвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, найімовірніше, зриває конкурси на посади керівників підприємств. Замість цього призначають "своїх" людей у ролі виконувачів обов'язків. Так чиновник просуває нову корупційну схему заробітку на землі. Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

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Тема
Інвестиції в Україну
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Не так давно вроде тут писали что экономика Украины на грани пропасти... И тут вдруг "прорыв")
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Прорыв чего, говна в Украину и на головы украинцев, а на больше и лучьше у вас ума нет!
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Опять???!!!
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