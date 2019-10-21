"Ми на межі прориву!" У Кабміні зробили гучну заяву про успішну Україну

Україна має всі шанси стати цілком успішною, привабливою для іноземних інвесторів країною, якщо її нова влада зуміє показати, наскільки важливий для неї розвиток держави та її місце у світі.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що, у разі вирішення деяких проблемних питань бізнесу та економіки, незабаром країну "заллють" іноземними інвестиціями.

"Повернувся із США в Україну. Тут краще. Я люблю Київ, люблю Україну. Ми на межі економічного прориву. Це відчувалося в усіх зустрічах у США. Люди, бізнес, інвестори, чиновники з цікавістю дивляться на Україну, і всі визнають спроможність нової влади змінити країну. Очікування високі, але всі хочуть трохи придивитися і точно переконатися", – написав чиновник.

Інвестиції в Україну Колаж

Він також окреслив чотири головні питання, які нібито хвилюють бізнес-партнерів та інвесторів поза межами нашої країни.

Серед таких, зокрема:

1. Наскільки самостійно новий уряд ухвалює рішення і чи немає тіньового уряду, який вступає у гру у критичні моменти.

2. Чи відбудеться судова реформа та реформа правоохоронних органів, і чи не залишаться вони підконтрольні новій владі й спеціальним інтересам, як це було завжди.

3. Наскільки серйозно нова влада збирається боротися із власниками банків, які завдали збитків платникам податків і клієнтам цих фінустанов.

4. Чи однакові правила гри для всіх. Враховуючи питання, чи відбудеться демонополізація і деолігархізація України, а також чи всі олігархи гратимуть за однаковими правилами.

Крім цього, Милованов наголосив, що запевнив тих, з ким зустрічався у США, в позитивних відповідях на ці питання. Щоправда, Україна та її нова влада спершу мають довести вищезазначене відповідними діями.

"Я запевнив усіх у позитивних відповідях на ці чотири запитання. Але люди хочуть почекати і переконатися, що це справді так. Якщо ми переконаємо світ, то Україна почне швидко розвиватися, нас заллють інвестиціями, а ми нарешті станемо успішним. Шанс такий у нас є", – підсумував міністр.

Водночас у коментарях під дописом думки людей щодо таких обнадійливих прогнозів розділилися, більшість розкритикували слова чиновника.

"Повертатися зі США в Україну – це як подорож у часі на століття назад. Ключова фраза – "ми на межі", "Бідна країна: кого обрали, той і хто керує", "Прорвалися, аж надірвалися", "Приїхав я в Америку, каже: "Там – черга: інвестори, банки, чиновники... Скажи, Тимофію, чи можна дати тобі грошей? Ну, я їх запевнив: так, можна!" Маячня", "Саме для прориву штампують ОВДП за завищеною ставкою, ну-ну", – пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр економрозвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, найімовірніше, зриває конкурси на посади керівників підприємств. Замість цього призначають "своїх" людей у ролі виконувачів обов'язків. Так чиновник просуває нову корупційну схему заробітку на землі. Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

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