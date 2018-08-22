"Ми готувалися!" Росія придумала, як помститися США за санкції

У Росії вже придумали, як відповісти на нові санкції США щодо заборони експорту в РФ електронних пристроїв та комплектуючих подвійного призначення. Нові обмежувальні заходи Вашингтон анонсував на 22 серпня.

У Міністерстві промисловості і торгівлі РФ визнали, що новий удар США зачепить деякі галузі, але відомство вже підготувало "рятівні" заходи, передає "РИА Новости".

"Заборона на експорт в Росію електронних пристроїв і комплектуючих подвійного призначення, безумовно, зачепить деякі високотехнологічні галузі, зокрема ОПК, але не критично. На іноземні високотехнологічні вироби електронно-компонентної бази military і space і так діють суворі обмеження під час продажу іншим країнам", - заявив глава відомства Денис Мантуров.

Він визнав, що Росії вже давно не продають найсучаснішу електроніку, тому в країні готувалися до такого результату і за останні шість років розробили 1500 типів виробів електронно-компонентної бази.

Російський міністр додав, що на замовлення Мінпромторгу підприємства розробляють високотехнологічні вироби електронно-компонентної бази, уніфіковані під різні вимоги до спеціальної апаратури, або під вимоги космічної промисловості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня Держдеп США анонсував нові антиросійські санкції у зв'язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері, які набудуть чинності 22 серпня. Відповідні заходи будуть розділені на два пакети.

Документ вимагає звести в єдину систему всі вже введені раніше обмежувальні заходи.

На думку економістів, росіяни відчують новий удар Америки, який відіб'ється на цінах в країні. Крім того, президент Американського університету у Москві Едуард Лозанський спрогнозував введення санкцій, які будуть ще гіршими, ніж ті, що анонсував Держдеп.

14 серпня Росії висунули три вимоги для зняття нового пакету "пекельних санкцій".