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"Ми готувалися!" Росія придумала, як помститися США за санкції

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У Росії вже придумали, як відповісти на нові санкції США щодо заборони експорту в РФ електронних пристроїв та комплектуючих подвійного призначення. Нові обмежувальні заходи Вашингтон анонсував на 22 серпня.

У Міністерстві промисловості і торгівлі РФ визнали, що новий удар США зачепить деякі галузі, але відомство вже підготувало "рятівні" заходи, передає "РИА Новости".

"Заборона на експорт в Росію електронних пристроїв і комплектуючих подвійного призначення, безумовно, зачепить деякі високотехнологічні галузі, зокрема ОПК, але не критично. На іноземні високотехнологічні вироби електронно-компонентної бази military і space і так діють суворі обмеження під час продажу іншим країнам", - заявив глава відомства Денис Мантуров.

Він визнав, що Росії вже давно не продають найсучаснішу електроніку, тому в країні готувалися до такого результату і за останні шість років розробили 1500 типів виробів електронно-компонентної бази.

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Російський міністр додав, що на замовлення Мінпромторгу підприємства розробляють високотехнологічні вироби електронно-компонентної бази, уніфіковані під різні вимоги до спеціальної апаратури, або під вимоги космічної промисловості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня Держдеп США анонсував нові антиросійські санкції у зв'язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері, які набудуть чинності 22 серпня. Відповідні заходи будуть розділені на два пакети.

Документ вимагає звести в єдину систему всі вже введені раніше обмежувальні заходи.

На думку економістів, росіяни відчують новий удар Америки, який відіб'ється на цінах в країні. Крім того, президент Американського університету у Москві Едуард Лозанський спрогнозував введення санкцій, які будуть ще гіршими, ніж ті, що анонсував Держдеп.

14 серпня Росії висунули три вимоги для зняття нового пакету "пекельних санкцій".

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Місце
РосіяМосква
Об'єкти
санкцииРосіяСША
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Иванов Вадим
Иванов Вадим
Российская электроника- это н для слабонервных Ах да, пацаки... Как там судьба свашим чудо- смартфоном, ну естественно- не имеющих аналогов в мире. Убийце айфонов. Как он там.? Добивает? Кого- то еще, кроме себя? Ну, как ива флот. Под мредводительством героев- самотопов. А Штаты таки можете апугать. Своими погаными рожами. Пропитых дебилов в синдромом Дауна.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Смешно! Этим они накажут лишь простой российский народ. А США плевать на такой фуфельный ответ. Чисто цирк...
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