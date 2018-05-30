Менеджери "Нафтогазу" в Україні після суду з "Газпромом" стануть доларовими мільйонерами

Керівництво НАК "Нафтогаз України" отримає десятки мільйонів доларів за виграну справу проти "Газпрому". Більша частина цієї суми дістанеться комерційному директору Юрію Вітренку і главі компанії Андрію Коболєву. Таке рішення прийняла наглядова рада НАК.

Після того, як російська компанія виплатить програні у Стокгольмському арбітражі $ 4,56 млрд, 1% від цієї суми дістанеться менеджменту "Нафтогазу" ($ 45,6 млн). У Кабміні і в самій компанії заявляють, що премії та високі зарплати у великих компаніях - нормальна практика. З іншого боку, частина політиків і блогерів заявляє: в країні з невисокими зарплатами менеджмент державного підприємства не може заробляти мільйони доларів.

OBOZREVATEL розібрався, скільки і за що заробляє керівництво "Нафтогазу".

Скільки заробляють у "Нафтогазі"

Заробітна плата глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва одна з найвищих в країні. Так, якщо прем'єр-міністр Володимир Гройсман минулого року заробляв у середньому близько 36 тис. грн на місяць, дохід керівника "Нафтогазу" - приблизно в 440 разів вище. Декларація Коболєва за минулий рік не опублікована, проте позаминулого року він отримував близько 1,6 млн грн на місяць. Як розповіло джерело OBOZREVATEL у компанії, наразі зарплата глави НАК з доплатами становить близько 2 млн грн. Нарахування премій всьому керівництву, згідно з нашими даними, доходило до 7 млн ​​грн.

Андрій Коболєв kontrakty.ua

Майбутній бонус менеджменту компанії в розмірі 1,1 млрд грн - рекордний. У НАК пояснюють: подібні премії - світова практика. Більше того, гроші отримають не дві людини - Коболєв і Вітренко, а ціла команда. Крім того, виплати поділять на квартали. Однак, за інформацією ЗМІ, приблизно 75% від всієї суми отримають комерційний директор і глава компанії. Це більше $33,7 млн ​​на двох.

Бонуси виплачуватимуть, щойно "Газпром" почне повертати борги. Як стало відомо, зараз "Нафтогаз" намагається стягнути частину суми у розмірі понад $2 млрд. Арбітражний процес може торкнутися розробників морських газопроводів "Північний потік" (Nord Stream) і "Північний потік 2" (Nord Stream 2), акції компаній заморожують.

До слова, після публікації інформації про величезні премії у "Нафтогазі" компанія на своїй сторінці в соціальній мережі опублікувала опитування і поцікавилася у підписників: як вони ставляться до таких премій. Думки розділилися: частина обурилася гігантськими бонусами, інші ж підтримали ідею. Мовляв, виграли у "Газпрому", значить заробили.

Практика виплат мільйонних бонусів і премій у великих компаніях дійсно поширена. Так, за 9 місяців минулого року менеджери "Газпрому", незважаючи на збитки компанії, отримали премії в розмірі $ 33,5 млн. Керівництво "Роснафти" за угоду про приватизацію "Башнафти" отримало $ 23,9 млн. Щоправда, премії українського "Нафтогазу" виявилися щедрішими. Для порівняння, премії "Нафтогазу" - це 310 тис. мінімальних зарплат в Україні або 842 тис. мінімальних пенсій.

Виплатять 540 млн, решту - після того, як заплатить "Газпром"

Першу частину премії в розмірі 541 млн грн менеджери отримають найближчими днями, розповіли у "Нафтогазі". Це 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік. Решту виплачуватимуть три роки за умови, якщо російська компанія виконає вимогу суду.

"До переліку співробітників компанії, які отримають премію, включено 41 особу, які прямо або побічно зробили значний внесок у досягнення цього результату. Цей перелік не обмежується топ-менеджментом компанії, а сума премії залежить від особистого внеску кожного працівника", - заявили OBOZREVATEL у "Нафтогазі".

У той же час сам Коболєв заявив: якби не перемога у Стокгольмі, "Газпром" міг би вимагати борг у сумі, що перевищує половину ВВП України. Зазначимо, що середня зарплата в Україні на даний момент складає 8,4 тис. грн., мінімальна - 3,7 тис. грн.