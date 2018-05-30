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Менеджери "Нафтогазу" в Україні після суду з "Газпромом" стануть доларовими мільйонерами

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Керівництво НАК "Нафтогаз України" отримає десятки мільйонів доларів за виграну справу проти "Газпрому". Більша частина цієї суми дістанеться комерційному директору Юрію Вітренку і главі компанії Андрію Коболєву. Таке рішення прийняла наглядова рада НАК.

Після того, як російська компанія виплатить програні у Стокгольмському арбітражі $ 4,56 млрд, 1% від цієї суми дістанеться менеджменту "Нафтогазу" ($ 45,6 млн). У Кабміні і в самій компанії заявляють, що премії та високі зарплати у великих компаніях - нормальна практика. З іншого боку, частина політиків і блогерів заявляє: в країні з невисокими зарплатами менеджмент державного підприємства не може заробляти мільйони доларів.

OBOZREVATEL розібрався, скільки і за що заробляє керівництво "Нафтогазу".

Скільки заробляють у "Нафтогазі"

Заробітна плата глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва одна з найвищих в країні. Так, якщо прем'єр-міністр Володимир Гройсман минулого року заробляв у середньому близько 36 тис. грн на місяць, дохід керівника "Нафтогазу" - приблизно в 440 разів вище. Декларація Коболєва за минулий рік не опублікована, проте позаминулого року він отримував близько 1,6 млн грн на місяць. Як розповіло джерело OBOZREVATEL у компанії, наразі зарплата глави НАК з доплатами становить близько 2 млн грн. Нарахування премій всьому керівництву, згідно з нашими даними, доходило до 7 млн ​​грн.

Андрій Коболєв

kontrakty.ua

Майбутній бонус менеджменту компанії в розмірі 1,1 млрд грн - рекордний. У НАК пояснюють: подібні премії - світова практика. Більше того, гроші отримають не дві людини - Коболєв і Вітренко, а ціла команда. Крім того, виплати поділять на квартали. Однак, за інформацією ЗМІ, приблизно 75% від всієї суми отримають комерційний директор і глава компанії. Це більше $33,7 млн ​​на двох.

Бонуси виплачуватимуть, щойно "Газпром" почне повертати борги. Як стало відомо, зараз "Нафтогаз" намагається стягнути частину суми у розмірі понад $2 млрд. Арбітражний процес може торкнутися розробників морських газопроводів "Північний потік" (Nord Stream) і "Північний потік 2" (Nord Stream 2), акції компаній заморожують.

До слова, після публікації інформації про величезні премії у "Нафтогазі" компанія на своїй сторінці в соціальній мережі опублікувала опитування і поцікавилася у підписників: як вони ставляться до таких премій. Думки розділилися: частина обурилася гігантськими бонусами, інші ж підтримали ідею. Мовляв, виграли у "Газпрому", значить заробили.

Практика виплат мільйонних бонусів і премій у великих компаніях дійсно поширена. Так, за 9 місяців минулого року менеджери "Газпрому", незважаючи на збитки компанії, отримали премії в розмірі $ 33,5 млн. Керівництво "Роснафти" за угоду про приватизацію "Башнафти" отримало $ 23,9 млн. Щоправда, премії українського "Нафтогазу" виявилися щедрішими. Для порівняння, премії "Нафтогазу" - це 310 тис. мінімальних зарплат в Україні або 842 тис. мінімальних пенсій.

Виплатять 540 млн, решту - після того, як заплатить "Газпром"

Першу частину премії в розмірі 541 млн грн менеджери отримають найближчими днями, розповіли у "Нафтогазі". Це 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік. Решту виплачуватимуть три роки за умови, якщо російська компанія виконає вимогу суду.

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"До переліку співробітників компанії, які отримають премію, включено 41 особу, які прямо або побічно зробили значний внесок у досягнення цього результату. Цей перелік не обмежується топ-менеджментом компанії, а сума премії залежить від особистого внеску кожного працівника", - заявили OBOZREVATEL у "Нафтогазі".

У той же час сам Коболєв заявив: якби не перемога у Стокгольмі, "Газпром" міг би вимагати борг у сумі, що перевищує половину ВВП України. Зазначимо, що середня зарплата в Україні на даний момент складає 8,4 тис. грн., мінімальна - 3,7 тис. грн.

Читайте всі новини по темі "Зарплати в Україні" на сайті "Обозреватель".

Тема
Зарплати в Україні
Місце
Україна
Об'єкт
зарплата
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