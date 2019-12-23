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23 грудня • оновлено в 20:38
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"Ми готові": Медведєв заговорив про скасування санкцій проти України

1.5т
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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва готова розглянути питання про зняття санкцій з України за наявності ініціативи Києва.

Він не виключив відновлення контактів на рівні прем'єрів у бесіді з журналістами "урядового пулу" у понеділок, 23 грудня, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми їм завжди говорили: "Ми готові розглянути питання про санкції в двосторонньому порядку, але для цього повинна бути ініціатива з вашого боку, тому що ви їх спочатку ввели", – сказав Медведєв.

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Медведєв заговорив про скасування санкцій проти України

Медведєв заговорив про скасування санкцій проти України

vesti.ru

Як підкреслив Медведєв, Росія все одно нібито "залишається для України найбільшим ринком і найбільшим торговим партнером, незважаючи ні на що". Він додав, що мова йде про мільярди доларів торгового обороту, що значимо для обох країн.

Прем'єр Росії зазначив, що контактів на рівні глав урядів РФ і України поки не намічається.

Він згадав, що свого часу спілкувався з главою уряду України Арсенієм Яценюком, а з Володимиром Гройсманом "жодного разу не розмовляв".

"Із нинішнім прем'єром у нас контакти перервані, ми не зідзвонюємося і не листуємося. Але віцепрем'єр Дмитро Козак з українським віцепрем'єром вже спілкувався, міністри енергетики вже спілкуються, тому я нічого не виключаю, хочуть – будь ласка", – сказав Медведєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведєв доручив уряду РФ простежити за тим, щоб домовленості про врегулювання суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" були виконані.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Дмитро Медведєв
Місце
Росія
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Звон Владимир
Звон Владимир
Вороне Бог послал кусочек сыра. Не проворонить бы...
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
ВСЕ ! Украина дожала - и враг заскулил ! Сдается враг ! Готовьтесь граждане на чистой мове Крым обратно принимать - сколько там унитазов можно не досчитать ! ПАБЕДА !Враг дрогнул ! А можно еще всеукраинскую голодовку объявить ! и назвать это геноцидом ! ( взял и подсказал )))))
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