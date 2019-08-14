Прокуратура Криму провела обшуки у Херсоні на судні "Мрія", яке підозрюють у поставках палива для підрозділів Чорноморського флоту Росії до Севастополя.

Головою компанії, яка володіє відповідним судном, є Петро Белз – людина, близька до кума президента Росії Віктора Медведчука, повідомляє InformNapalm.

Зокрема власником "Мрії" вказана Felina Development Lp, а оператором – російське ВАТ "Судноплавна компанія Маршал".

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У реєстрі судноплавства України зазначено, що Felina Development Lp – українська компанія.

За даними реєстрів Великобританії, однойменна компанія зареєстрована в Единбурзі на Белза.

"Оскільки прокуратура АРК спільно з СБУ звинувачують судно у нелегальному постачанні нафтопродуктів до окупованого Севастополя для Чорноморського флоту РФ у червня 2015 року (тобто через більш ніж рік після анексії Криму і початку війни на Донбасі), ці документи можуть частково пролити світло на те, хто ж насправді стояв за цією схемою", – повідомляють журналісти.

При цьому Херсонський міський суд відмовив у задоволенні клопотання СБУ про арешт судна. Прокуратура Криму готує апеляційну скаргу на дане рішення.

Медведчука звинуватили у поставках палива для Чорноморського флоту Росії

У регістрі судноплавства України зазначено, що Felina Development Lp – українська компанія InformNapalm

За даними реєстрів Великобританії, однойменна компанія зареєстрована в Единбурзі InformNapalm

Зареєстрована ця компанія на Петра Белза InformNapalm

Белз – людина, близька до Медведчука InformNapalm

Людина з таким самим ім'ям проходить і в українських реєстрах InformNapalm

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведчук особисто зізнався, що Марченко володіє бізнесом у Росії. При цьому він уточнив, що "вона володіє, а керую я".

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