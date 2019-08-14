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Медведчука звинуватили у поставках палива для Чорноморського флоту Росії

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Прокуратура Криму провела обшуки у Херсоні на судні "Мрія", яке підозрюють у поставках палива для підрозділів Чорноморського флоту Росії до Севастополя.

Головою компанії, яка володіє відповідним судном, є Петро Белз – людина, близька до кума президента Росії Віктора Медведчука, повідомляє InformNapalm.

Зокрема власником "Мрії" вказана Felina Development Lp, а оператором – російське ВАТ "Судноплавна компанія Маршал".

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У реєстрі судноплавства України зазначено, що Felina Development Lp – українська компанія.

За даними реєстрів Великобританії, однойменна компанія зареєстрована в Единбурзі на Белза.

"Оскільки прокуратура АРК спільно з СБУ звинувачують судно у нелегальному постачанні нафтопродуктів до окупованого Севастополя для Чорноморського флоту РФ у червня 2015 року (тобто через більш ніж рік після анексії Криму і початку війни на Донбасі), ці документи можуть частково пролити світло на те, хто ж насправді стояв за цією схемою", – повідомляють журналісти.

При цьому Херсонський міський суд відмовив у задоволенні клопотання СБУ про арешт судна. Прокуратура Криму готує апеляційну скаргу на дане рішення.

Медведчука звинуватили у поставках палива для Чорноморського флоту Росії

Медведчука звинуватили у поставках палива для Чорноморського флоту Росії

У регістрі судноплавства України зазначено, що Felina Development Lp – українська компанія

У регістрі судноплавства України зазначено, що Felina Development Lp – українська компанія

InformNapalm

За даними реєстрів Великобританії, однойменна компанія зареєстрована в Единбурзі

За даними реєстрів Великобританії, однойменна компанія зареєстрована в Единбурзі

InformNapalm

Зареєстрована ця компанія на Петра Белза

Зареєстрована ця компанія на Петра Белза

InformNapalm

Белз – людина, близька до Медведчука

Белз – людина, близька до Медведчука

InformNapalm

Людина з таким самим ім'ям проходить і в українських реєстрах

Людина з таким самим ім'ям проходить і в українських реєстрах

InformNapalm

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведчук особисто зізнався, що Марченко володіє бізнесом у Росії. При цьому він уточнив, що "вона володіє, а керую я".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
война будет всегда пока вы,власть не покончите с такими кумовьями и не хочучками общаться на Украинском в раде
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