В Україні медикам перерахували премії за березень, введені за посилену боротьбу з пандемією коронавірусу.

Про це повідомив під час години запитань до уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

"Зараз хочу розставити крапки над "і" щодо 300% премій, які ми обіцяли нашим медикам, що стоять на передовій боротьби з COVID-19. Уряд ще минулого місяця перерахував усі необхідні кошти в регіони. Замість того, щоб своєчасно забезпечити лікарів доплатами, розпочалось якесь незрозуміле перекидання папірців. Лише декілька областей виплатили необхідні надбавки, а решта – ні", – заявив глава уряду.

Він повідомив, що станом на сьогодні, 13 травня, урядом здійснені всі доплати за березень і вже почали нараховувати доплати за квітень.

Премії лікарям

"Всі області мають однакові умови та інструкції. Я особисто спілкуюсь із медиками в регіонах. Вони запитують – чому не проконтролювали на рівні профільного міністерства? Це неприпустимо в нинішніх умовах. Це питання стоїть на контролі у президента, прем'єра та міністра охорони здоров'я", – пояснив Шмигаль.

Він також повідомив, що сьогодні на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов надасть актуальну інформацію щодо виплат медикам.

"Підготують списки за кожною лікарнею, де буде поіменно вказано, хто і скільки премій отримав. Також питаннями щодо доплат займаються в Держпраці. Недбалості стосовно лікарів ми точно терпіти не збираємося", – підсумував прем'єр-міністр.

Як писав OBOZREVATEL:

18 квітня на нараді під головуванням Зеленського пообіцяли, що в Україні з 21 квітня почнеться покриття заборгованостей із заробітної плати лікарям та іншим медичним працівникам, що виникли в деяких регіонах.

22 квітня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що рішення про підвищення зарплат українських медиків швидкої допомоги, які працюють із хворими на коронавірус, вже ухвалено на законодавчому рівні.

11 травня Степанов зазначив, що надбавки медпрацівникам за березень у повному обсязі виплатила лише Полтавська область.

Надбавки за березень медикам, які працюють із хворими на COVID-19, не були виплачені, оскільки влада в регіонах керувалася застарілим документом Міністерства соціальної політики.

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