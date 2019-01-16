McDonald's програв: корпорація втратила права на важливий бренд

Американська корпорація McDonald's програла справу проти ірландської мережі швидкого харчування Supermac's на ексклюзивне використання товарного знака Big Mac у Європейському Союзі.

Відповідне рішення прийняло бюро ЄС із питань інтелектуальної власності, в яке звернулася ірландська мережа фастфуду, повідомляє The Guardian.

McDonald's отримав право на ексклюзивне використання бренду Big Mac у Європі в 1996 році. Це дозволяло американській корпорації не тільки випускати продукцію, а й відкрити ресторани під назвою Big Mac.

Юристи McDonald's намагалися зупинити зростання мережі Supermac's і стверджували, що через назву споживачі будуть плутати ці ресторани з бургером Big Mac.

Однак бюро ЄС підтримало в цій суперечці Supermac's, погодившись із тим, що компанія зі США фактично жодного разу не скористалася правом на відкриття ресторанів Big Mac. У результаті патент був відкликаний у McDonald's, а Supermac's тепер зможе відкривати свої заклади по всій Європі.

Засновник мережі Патрік Макдона назвав рішення європейського відомства знаменною перемогою для всього світу малого бізнесу.

McDonald's

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше підприємство "МакДональдз Юкрейн Лтд" (Київ) вперше закрило ресторан McDonald's в Україні. Заклад припинив роботу у зв'язку із закінченням дії договору оренди приміщення. Нова запропонована орендна ставка була економічно невигідною для компанії.

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