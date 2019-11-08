МАУ скасує два популярні маршрути: озвучені терміни

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" припинить польоти з Києва до Кракова і з Києва до Бангкока.

На відповідні кроки перевізник наважився задля оптимізації маршрутної мережі в східному і західному напрямках, йдеться на сайті МАУ.

Зокрема, авіакомпанія припинить виконувати регулярні рейси між столицею України та Краковом з 14 січня 2020 року.

Водночас вже з 16 листопада відбудуться зміни і в розкладі рейсів, що пов'язують Київ і Бангкок. Інтервальність польотів за маршрутом буде знижена до трьох щотижневих рейсів.

Починаючи з 29 березня, повітряне сполучення між столицями України й Таїланду буде призупинено.

"Пасажирам, яких торкнуться зміни в розкладі рейсів МАУ, буде запропонований рерутинг за наявності такої можливості або повернення вартості квитка, якщо зміна маршруту неможлива чи пасажир відмовляється від запропонованого альтернативного рейсу", – резюмували в МАУ.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" припинить польоти з Києва до Кракова і з Києва до Бангкока

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше керівництво Wizz Air заявило про плани відновити роботу дочірньої компанії.

Авіаперевізник також заявив про готовність інвестувати 2,5 мільярда доларів для збільшення українського авіапарку до 20 нових літаків Airbus A320 та Airbus A321.

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