"Украерорух" має бути скромнішим: у МАУ розвінчали "зраду"

Тарифи Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України (Украерорух) необґрунтовано завищені в порівнянні з європейськими, саме це стало причиною судового спору з авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України".

Таку заяву на своїй сторінці в Facebook зробив президент МАУ Євген Дихне. За його словами, МАУ працює в звичайному режимі і ніяких змін не передбачається, незважаючи на "зраду", яку встигли розігнати у мережі.

МАУ веде судовий спір з "Украерорухом"

Зокрема, він пояснив суть спору, через який у мережі пішла дезінформація: уся справа в істотному завищенні ставок на аеронавігацію в Україні. Це, за його словами, стосується саме обґрунтованості тарифів.

"Десять років "Украерорух" не переглядав ставки. Вони в кілька разів вищі, ніж у сусідніх країнах. Це ставить український ринок у неконкуренті умови... Керівництво авіакомпанії зверталося до різних урядів протягом останніх кількох років з проханням про перегляд ставок, проте, не було почутим. Ми вважаємо, і вже майже рік намагаємося в судовому порядку це довести, що зазначені тарифи повинні відповідати собівартості послуг і формуватися відповідно до правил Євроконтролю. Судовий захист – це остання інстанція і спосіб довести свою позицію без примішування політичної вмотивованості", – пояснив Дихне.

При цьому він акцентував увагу на тому, що ніяких офіційних рішень у цій справі не приймалося.

Його коментар був викликаний появою у мережі інформації про те, що нібито "вже найближчим часом "Украерорух" може перестати обслуговувати рейси МАУ – таким чином, МАУ перестане здійснювати польоти".

Зокрема, таку заяву було опубліковано на сторінці заступника голови ГО "Всеувкраінская люстрація" Олександра Аронця. Він стверджує, що на наступному тижні буде прийнято рішення суду щодо цього спору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дихне пояснив, які основні виклики стоять перед найбільшим авіаперевізником України, і як їх подолати.

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