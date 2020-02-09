Масове знесення хрущовок в Україні: Парцхаладзе прояснив ситуацію

В Україні сьогодні розглядається два варіанти вирішення проблеми застарілого багатоповерхового житла – на хрущовки і сталінки чекає або знесення, або реконструкція.

Про це розповів в ефірі ObozTV колишній заступник глави Мінрегіону, президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе, коментуючи ситуацію на українському ринку нерухомості.

"Сьогодні близько 75% всього багатоповерхового житла вже старе. Це не означає, що будівлі, зведені після війни, обрушаться. Будинки простоять і 100, і 150 років. Питання полягає в тому, що відбувається знос всіх комунікацій – опалення, водопроводу, каналізації. Дуже погана теплоізоляція цих об'єктів, холодно, горища провітрюються, там птахи живуть. Це необхідно повністю реконструювати", – повідомив Парцхаладзе.

За його словами, є два варіанти вирішення проблеми хрущовок і сталінок – знесення або реконструкція.

"Реконструкція може відбуватися за рахунок дотацій міста або якоїсь моделі співінвестування. У Києві є програма 70/30, де місто дає 70%, а власники повинні зібрати 30%. Вони можуть ці 30% взяти у вигляді кредиту, і за 4-5 років, якщо вони будуть платити комунальні, вони окуплять – буде і дешевше, і тепліше", – розповів колишній заступник міністра.

Також розглядається варіант з надбудовою в хрущовках 1-2 поверхів для залучення інвестора.

"Таким чином інвестор може взяти на себе зобов'язання повністю зробити термоізоляцію об'єкта і реконструкцію всіх комунікацій у будинку", – вважає Парцхаладзе.

Як зазначив президент Конфедерації будівельників України, для запуску програми реновації старого житла готове все, крім законодавчої бази.

"Ми розробили законопроект і передали до Кабінету міністрів. Очікуємо від нової влади, що вони заново його перечитають, переглянуть, адаптують і просуватимуть до Верховної Ради", – заявив він.

Парцхаладзе нагадав, що сьогодні в Україні діє закон про реновації 2006 року, і назвав його неефективним.

"Була спроба в 2006 році... Там написано 100% згоди мешканців і написаний коефіцієнт 1,4 (тобто, якщо у тебе 100 кв. м., тобі повинні дати 140 кв. м.). Це майже нереально. На Хрещатику може це і реально, на Троєщині це нереально. На жаль, тільки в деяких частинах Києва ця програма може запрацювати, або в Одесі, або ще якомусь місті-мільйоннику. Але в невеликих містах – Полтава, Обухів , Васильків – це навряд чи запрацює. Вартість житла невисока, інвестору невигідно буде заходити, тому що немає економіки, щоб знести, на цьому місці побудувати щось нове і віддати цим мешканцям безкоштовно житло", – зазначив колишній заступник голови Мінрегіону.

"Це можливо тільки в тих районах, де ціна в новобудовах може бути від 1500 доларів і вище. Тоді економічно вигідно зносити хрущовки і будувати нове житло", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, одними з найбільш проблемних в Україні є застарілі і непридатні для проживання "хрущовки". Якщо не почати їх знесення або капітальний ремонт, то вже за лічені роки половина родин може залишитися без житла.

За проектом генплану, тільки в Києві потрібно знести понад 3000 "хрущовок", в яких проживають понад 200 тисяч сімей.

За даними Кабміну, приблизно кожен сотий житловий будинок в Україні знаходиться в аварійному стані.

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