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9 лютого • оновлено в 19:01
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Масове знесення хрущовок в Україні: Парцхаладзе прояснив ситуацію

6.5т
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В Україні сьогодні розглядається два варіанти вирішення проблеми застарілого багатоповерхового житла – на хрущовки і сталінки чекає або знесення, або реконструкція.

Про це розповів в ефірі ObozTV колишній заступник глави Мінрегіону, президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе, коментуючи ситуацію на українському ринку нерухомості.

"Сьогодні близько 75% всього багатоповерхового житла вже старе. Це не означає, що будівлі, зведені після війни, обрушаться. Будинки простоять і 100, і 150 років. Питання полягає в тому, що відбувається знос всіх комунікацій – опалення, водопроводу, каналізації. Дуже погана теплоізоляція цих об'єктів, холодно, горища провітрюються, там птахи живуть. Це необхідно повністю реконструювати", – повідомив Парцхаладзе.

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За його словами, є два варіанти вирішення проблеми хрущовок і сталінок – знесення або реконструкція.

"Реконструкція може відбуватися за рахунок дотацій міста або якоїсь моделі співінвестування. У Києві є програма 70/30, де місто дає 70%, а власники повинні зібрати 30%. Вони можуть ці 30% взяти у вигляді кредиту, і за 4-5 років, якщо вони будуть платити комунальні, вони окуплять – буде і дешевше, і тепліше", – розповів колишній заступник міністра.

Також розглядається варіант з надбудовою в хрущовках 1-2 поверхів для залучення інвестора.

"Таким чином інвестор може взяти на себе зобов'язання повністю зробити термоізоляцію об'єкта і реконструкцію всіх комунікацій у будинку", – вважає Парцхаладзе.

Як зазначив президент Конфедерації будівельників України, для запуску програми реновації старого житла готове все, крім законодавчої бази.

"Ми розробили законопроект і передали до Кабінету міністрів. Очікуємо від нової влади, що вони заново його перечитають, переглянуть, адаптують і просуватимуть до Верховної Ради", – заявив він.

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Парцхаладзе нагадав, що сьогодні в Україні діє закон про реновації 2006 року, і назвав його неефективним.

"Була спроба в 2006 році... Там написано 100% згоди мешканців і написаний коефіцієнт 1,4 (тобто, якщо у тебе 100 кв. м., тобі повинні дати 140 кв. м.). Це майже нереально. На Хрещатику може це і реально, на Троєщині це нереально. На жаль, тільки в деяких частинах Києва ця програма може запрацювати, або в Одесі, або ще якомусь місті-мільйоннику. Але в невеликих містах – Полтава, Обухів , Васильків – це навряд чи запрацює. Вартість житла невисока, інвестору невигідно буде заходити, тому що немає економіки, щоб знести, на цьому місці побудувати щось нове і віддати цим мешканцям безкоштовно житло", – зазначив колишній заступник голови Мінрегіону.

"Це можливо тільки в тих районах, де ціна в новобудовах може бути від 1500 доларів і вище. Тоді економічно вигідно зносити хрущовки і будувати нове житло", – додав він.

Масове знесення хрущовок в Україні: Парцхаладзе прояснив ситуацію

Як писав OBOZREVATEL, одними з найбільш проблемних в Україні є застарілі і непридатні для проживання "хрущовки". Якщо не почати їх знесення або капітальний ремонт, то вже за лічені роки половина родин може залишитися без житла.

За проектом генплану, тільки в Києві потрібно знести понад 3000 "хрущовок", в яких проживають понад 200 тисяч сімей.

За даними Кабміну, приблизно кожен сотий житловий будинок в Україні знаходиться в аварійному стані.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Павло Заяц
Теми
Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Лев Парцхаладзе
Місце
Україна
Теги
житло, аварійний будинок нерухомість Ринок нерухомості житло
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Пети Moщи
Пети Moщи
Ну в способности что-то снести сомнений нет, а вот построить это точно не ваше.
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3
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
По итогам 2019-го года новую атомашину купили в России 1,2% населения, а на Украине - 0,2%. Разница в ШЕСТЬ раз! Это покупательская способность.
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2
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
опять кклов наепуют... откуда деньги у нищей страны? то пенсия 500 евро, то ЕС, то парад в Севастополе, то гиперлуп... кклы, вы ипануты, или где? у вас пенсии у инвалидов меньше, чем выделяется на содержание российской служебной собаки...
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