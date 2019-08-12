У Зеленського затіяли масову перевірку соцвиплат: з'явилися перші подробиці

За результатами перевірки (верифікації) соціальних виплат в Україні державної допомоги позбудуться ті, хто оформив її незаконно. Іншим отримувачам нічого не загрожує.

Про це повідомила в ефірі ObozTV майбутній народний депутат від партії "Слуга народу" Галина Третьякова, один з ініціаторів ухвалення закону про верифікацію усіх видів соцдопомоги.

Планується, що масова верифікація торкнеться всіх, хто отримує грошову допомогу від держави: пенсіонерів, субісідіантов, матерів-одиначок, чорнобильців та інших пільговиків.

Але, як пояснила Третьякова, перевіряти будуть не конкретну особу, а чиновників, які оформляють виплати.

"(На перевірку. – Ред.) потрібно чекати не пенсіонерам. Потрібно чекати функціонерам. Чиновникам, які визначають, хто має отримувати таку пенсію. Можливі різноманітні як зловживання, так і технічні помилки", – уточнила вона.

"Люди не будуть притягнуті. Якщо тільки це не ті люди, які домовилися, що вони отримують якусь соціальну пільгу в неправомочний спосіб. На виплати це ніяк не вплине – знову ж, якщо тільки це не виплати, які отримують неправомірно", – запевнила Третьякова.

Майбутній нардеп повідомила, що відповідний законопроект Верховна Рада планує розглянути ще до кінця 2019 року.

За її словами, ефект від перевірок може оцінюватися "в сотні мільйонів гривень і навіть в мільярди".

"Це переважує те, що на систему створення такої верифікації теж будуть потрібні гроші. Ефект від запровадження верифікації буде оздоровчим для наших публічних фінансів, для всіх наших податків", – наголосила політик.

Вона звернула увагу, що подібна верифікація проводиться у багатьох країнах світу, і частка помилок і зловживань коливається від 2-5% в Європі до 30% в Індії.

На думку Третьякової, за результатами подібної перевірки Україна може повернути до держбюджету від 22,5 до 75 млрд грн.

"Я думаю, це може бути 3-10%. Це експертна оцінка. 3-10% від 750 млрд грн, які ми виплачуємо", – зазначила вона.

Що стосується покарання для чиновників, які незаконно нараховують соціальні виплати, то представник "Слуги народу" запропонувала ввести амністію.

"Ми думаємо, що зловживань багато. І потрібно вводити щось на кшталт амністії... Потрібна така амністія, щоб не саджати людей у в'язниці", – пояснила Третьякова.

Українцям пояснили, як буде проходити верифікація пенсій та інших соцвиплат money.pl

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спроби запустити повноцінну верифікацію не вдалися. Головна причина – закон, який розробив Мінфін і який мав остаточно узаконити процедуру, так і не потрапив до парламенту.

Уже розроблений законопроект про верифікацію соціальних виплат пропонує створити єдину інформаційну платформу, яку будуть поповнювати даними з різних реєстрів. Тут можна буде побачити все: відкриті банківські рахунки і залишки за ними, інформацію про фактичне місце проживання, паспортні дані, ІПН, дані з податкової тощо.

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