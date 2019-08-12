Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

У Зеленського затіяли масову перевірку соцвиплат: з'явилися перші подробиці

1.2т Читати матеріал російською

За результатами перевірки (верифікації) соціальних виплат в Україні державної допомоги позбудуться ті, хто оформив її незаконно. Іншим отримувачам нічого не загрожує.

Про це повідомила в ефірі ObozTV майбутній народний депутат від партії "Слуга народу" Галина Третьякова, один з ініціаторів ухвалення закону про верифікацію усіх видів соцдопомоги.

Планується, що масова верифікація торкнеться всіх, хто отримує грошову допомогу від держави: пенсіонерів, субісідіантов, матерів-одиначок, чорнобильців та інших пільговиків.

Новини
"За один клік": в Україні з'явилася можливість оформити пенсію онлайн

Але, як пояснила Третьякова, перевіряти будуть не конкретну особу, а чиновників, які оформляють виплати.

"(На перевірку. – Ред.) потрібно чекати не пенсіонерам. Потрібно чекати функціонерам. Чиновникам, які визначають, хто має отримувати таку пенсію. Можливі різноманітні як зловживання, так і технічні помилки", – уточнила вона.

"Люди не будуть притягнуті. Якщо тільки це не ті люди, які домовилися, що вони отримують якусь соціальну пільгу в неправомочний спосіб. На виплати це ніяк не вплине – знову ж, якщо тільки це не виплати, які отримують неправомірно", – запевнила Третьякова.

Новини
Українцям різко підвищать зарплати та пенсії: озвучено суми

Майбутній нардеп повідомила, що відповідний законопроект Верховна Рада планує розглянути ще до кінця 2019 року.

За її словами, ефект від перевірок може оцінюватися "в сотні мільйонів гривень і навіть в мільярди".

"Це переважує те, що на систему створення такої верифікації теж будуть потрібні гроші. Ефект від запровадження верифікації буде оздоровчим для наших публічних фінансів, для всіх наших податків", – наголосила політик.

Вона звернула увагу, що подібна верифікація проводиться у багатьох країнах світу, і частка помилок і зловживань коливається від 2-5% в Європі до 30% в Індії.

На думку Третьякової, за результатами подібної перевірки Україна може повернути до держбюджету від 22,5 до 75 млрд грн.

"Я думаю, це може бути 3-10%. Це експертна оцінка. 3-10% від 750 млрд грн, які ми виплачуємо", – зазначила вона.

Новини
Ми повністю переглянемо реєстрацію ФОП і ТОВ — радник Зеленського

Що стосується покарання для чиновників, які незаконно нараховують соціальні виплати, то представник "Слуги народу" запропонувала ввести амністію.

"Ми думаємо, що зловживань багато. І потрібно вводити щось на кшталт амністії... Потрібна така амністія, щоб не саджати людей у в'язниці", – пояснила Третьякова.

Українцям пояснили, як буде проходити верифікація пенсій та інших соцвиплат

Українцям пояснили, як буде проходити верифікація пенсій та інших соцвиплат

money.pl

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спроби запустити повноцінну верифікацію не вдалися. Головна причина – закон, який розробив Мінфін і який мав остаточно узаконити процедуру, так і не потрапив до парламенту.

Уже розроблений законопроект про верифікацію соціальних виплат пропонує створити єдину інформаційну платформу, яку будуть поповнювати даними з різних реєстрів. Тут можна буде побачити все: відкриті банківські рахунки і залишки за ними, інформацію про фактичне місце проживання, паспортні дані, ІПН, дані з податкової тощо.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Соціальні виплати" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Соціальні виплати Пенсія в Україні Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Галина Третьякова
Місце
Україна
Теги
Міністерство фінансів Партія "Слуга народу" субсидії пенсії Пільги
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
5
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...