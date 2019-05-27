"Малоефективний шлях": у Зеленського виступили проти ідеї Коломойського про дефолт

Новий глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков не підтримує пропозицію олігарха Ігоря Коломойського оголосити дефолт України.

Про це він заявив на прес-конференції в Києві, передає LIGA.net. "Я думаю, в сьогоднішніх умовах це малоефективний шлях, і навряд чи Україна зможе ним піти", — сказав політик.

Разумков також нагадав, що завтра президент Володимир Зеленський зустрінеться з представниками Міжнародного валютного фонду, "де будуть розставлені всі крапки над "і".

Коломойський і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня український олігарх Ігор Коломойський закликав Зеленського оголосити дефолт.

Нагадаємо, що в Україні з вівторка, 21 травня, розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман говорив, що місія планує працювати два тижні. Серед основних проблемних питань він відзначив прийняття нової редакції закону про відповідальність за незаконне збагачення.

МВФ може відмовити Україні в наданні чергового траншу кредиту. Агентство S&P Global Ratings прогнозує, що це відбудеться, якщо Київ не знайде рішення щодо статті про незаконне збагачення.

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