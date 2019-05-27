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"Малоефективний шлях": у Зеленського виступили проти ідеї Коломойського про дефолт

5.9тЧитати матеріал російською

Новий глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков не підтримує пропозицію олігарха Ігоря Коломойського оголосити дефолт України.

Про це він заявив на прес-конференції в Києві, передає LIGA.net. "Я думаю, в сьогоднішніх умовах це малоефективний шлях, і навряд чи Україна зможе ним піти", — сказав політик.

Разумков також нагадав, що завтра президент Володимир Зеленський зустрінеться з представниками Міжнародного валютного фонду, "де будуть розставлені всі крапки над "і".

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Коломойський і Зеленський

Коломойський і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня український олігарх Ігор Коломойський закликав Зеленського оголосити дефолт.

Нагадаємо, що в Україні з вівторка, 21 травня, розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман говорив, що місія планує працювати два тижні. Серед основних проблемних питань він відзначив прийняття нової редакції закону про відповідальність за незаконне збагачення.

МВФ може відмовити Україні в наданні чергового траншу кредиту. Агентство S&P Global Ratings прогнозує, що це відбудеться, якщо Київ не знайде рішення щодо статті про незаконне збагачення.

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Особи
Ігор КоломойськийВолодимир ЗеленськийДмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
МВФдефолт"Слуга Народу"
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Grich Lara
Grich Lara
Нам для повного щастя тільки дефолту і не хватає
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Слышал, Коломойский предложил Зеленскому объявить дефолт Украины? -Предложил или приказал?
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