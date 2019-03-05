"Мабуть, все?": В "ДНР" забили на сполох через порожні полиці супермаркетів

В окупованому Донецьку в супермаркетах спостерігається тотальний дефіцит продуктів – полиці з товарами заповнені лише на 10%.

Про це повідомляють місцеві жителі в Twitter. Блогер "Хочу додому" оприлюднив фотографії з супермаркету "Амстор" в Донецьку на бульварі Шевченка.

"Такого за ці п'ять років ще не було. Мабуть, все?" - йдеться в коментарі.

Він також додав, що аналогічна ситуація спостерігається і в супермаркеті "Амстор", розташованому біля цирку.

Донецьк

Супермаркет "Амстор", б. Шевченко

Полки заповнені на 10%. Такого за ці п'ять років ще не було.

Мабуть, ВСЕ? pic.twitter.com/T1sA5LdoPh - hochu _ domoy (@hochu_dodomu) 4 березня 2019 р

У коментарях користувачі почали шукати причини ситуації: "реально там такий достаток?", "Так, колись яблуку ніде було впасти!!!", "Так і населення стало набагато менше", "Напевно, все нарозхват", "Совок рулить, а у мене десь картка лежить, амсторовська, в 14 було багато бонусів", "Гадом буду укр ДРГ все з'їли, а шо не з'їли по скріпній традиції придушили тракторами горді новороси, щоб не годувати Київ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "ДНР" місцеві жителі працюють за $37-100 на місяць. Зарплат не вистачає навіть на необхідний набір продуктів. У той час як в Україні мінімалка досягла 4173 грн, на непідконтрольною території платять в 3-4 рази менше.

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