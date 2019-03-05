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"Мабуть, все?": В "ДНР" забили на сполох через порожні полиці супермаркетів

111.9тЧитати матеріал російською

В окупованому Донецьку в супермаркетах спостерігається тотальний дефіцит продуктів – полиці з товарами заповнені лише на 10%.

Про це повідомляють місцеві жителі в Twitter. Блогер "Хочу додому" оприлюднив фотографії з супермаркету "Амстор" в Донецьку на бульварі Шевченка.

"Такого за ці п'ять років ще не було. Мабуть, все?" - йдеться в коментарі.

Він також додав, що аналогічна ситуація спостерігається і в супермаркеті "Амстор", розташованому біля цирку.

"Мабуть, все?": В "ДНР" забили на сполох через порожні полиці супермаркетів
"Мабуть, все?": В "ДНР" забили на сполох через порожні полиці супермаркетів
"Мабуть, все?": В "ДНР" забили на сполох через порожні полиці супермаркетів

У коментарях користувачі почали шукати причини ситуації: "реально там такий достаток?", "Так, колись яблуку ніде було впасти!!!", "Так і населення стало набагато менше", "Напевно, все нарозхват", "Совок рулить, а у мене десь картка лежить, амсторовська, в 14 було багато бонусів", "Гадом буду укр ДРГ все з'їли, а шо не з'їли по скріпній традиції придушили тракторами горді новороси, щоб не годувати Київ".

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"Мабуть, все?": В "ДНР" забили на сполох через порожні полиці супермаркетів
"Мабуть, все?": В "ДНР" забили на сполох через порожні полиці супермаркетів
"Мабуть, все?": В "ДНР" забили на сполох через порожні полиці супермаркетів
"Мабуть, все?": В "ДНР" забили на сполох через порожні полиці супермаркетів
"Мабуть, все?": В "ДНР" забили на сполох через порожні полиці супермаркетів
"Мабуть, все?": В "ДНР" забили на сполох через порожні полиці супермаркетів
"Мабуть, все?": В "ДНР" забили на сполох через порожні полиці супермаркетів

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "ДНР" місцеві жителі працюють за $37-100 на місяць. Зарплат не вистачає навіть на необхідний набір продуктів. У той час як в Україні мінімалка досягла 4173 грн, на непідконтрольною території платять в 3-4 рази менше.

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Місце
Україна
Теги
ДНРпродукти
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Ветров Иван
Ветров Иван
Сами с голодухи скулите , какой то придурок пишет а лохи радуются,чему не понятно.Может расскажите откуда при блокаде в магазинах украинские продукты, а вообще Ставропольское,Владимеровские продукты ,даже хлеб с Перми, вот теперь одберите у Российского бизнеса такую кормушку,придурки!
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Domoviy Sergey
Domoviy Sergey
Для всех злорадствующих - снимите лапшу со своих ушей. Сеть "Амсторов" в Донецке не работает с 2014 года. Сенсация на пустом месте для лохов. Дефицита в Донецке нет, полно и российских товаров, и украинских, и белорусских. За дешевый бензин почему-то молчат укрпатриоты. Молчат за справедливые тарифы на коммуналку. Да, цены завышены, но почти сравнялись с украинскими. Зарплаты маловаты, но их всегда не хватает. Или в Украине уже европейские зарплаты?
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Мечта умереть в совке начинает сбываться.
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Ilovaysk Jean
Ilovaysk Jean
Solenko Evgen, что говна поел от обозревателя? Вкусно?
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