"Людей знову кинули?": В "ДНР" розкрили підлість з підвищенням зарплат

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін не підвищуватиме зарплати до рівня російського міста Ростов-на-Дону, як було обіцяно населенню минулого року.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Денис Черкасов. За його словами, про це стало відомо після закритого засідання "уряду республіки", на якому нібито було прийнято "бюджет".

"Люди чекали, що їх зарплати з 13 тисяч рублів (5 тисяч гривень. – Ред) протягом наступних двох років виростуть до 30 тисяч (майже 12 тисяч гривень. – Ред), як і обіцяв їм в минулому році Пушилін, він же пушинка. Але поки ростуть тільки ціни. Бюджет, який затвердили на закритому засідання "уряду" на цей рік, підвищення зарплат не передбачає. Так що людей кинули в черговий раз", – підкреслив блогер.

Населення в "ДНР"

За його словами, в пабліках "ДНР" люди скаржаться, що більшість пенсіонерів і працівників "держструктур" до цих пір не отримали зарплати ще за кінець 2019 року.

"Чи варто далі вірити в ці казкові обіцянки? Сума бюджету на рік для "ДНР" складе майже півтора мільярда рублів (600 млн грн. – ред). Щоб ви відчували і розуміли різницю, наприклад, в Дніпрі бюджет на цей рік складає 10 млрд. Як бачите, різниця дуже навіть кардинальна. Коли ж жителям "ДНР" очікувати підвищення рівня життя незрозуміло", – підсумував блогер.

Скрин-шот

Скрин-шот

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами одного з місцевих блогерів, криза в "ДНР" набуває системного характеру. Триває затримка заробітних плат працівникам бюджетних установ, в т.ч. і медичних.

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