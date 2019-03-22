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''Де зарплати?'' Ляшко влаштував сутичку з Гройсманом у Раді. З'явилося відео

7.7тЧитати матеріал російською

Голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко разом із декількома депутатами з фракції влаштували бійку в урядовій ложі в Раді, де перебував прем'єр-міністр України Володимир Гройсман (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У цей же час деякі депутати з фракції БПП намагалися не допустити сутички між політиками, в результаті чого все-таки зав'язалася невелика бійка.

Спершу Ляшко з членами фракції звернувся до уряду з приводу затримок із виплатами зарплат в Одеському медичному національному університеті та "Укравтодорі".

"Я пішов до людей і вони мені сказали, що з грудня не отримують зарплату. От до чого людину довели – місяцями не отримувати зарплату. Я вимагаю від вас припинити виплати керівництву Міністерства охорони здоров’я, "Укравтодору", поки не виплатять людям зарплати. Собі ж зарплати платять – вчасно отримують. Чому роботяга повинен місяцями не отримувати зарплату?" – заявил лідер "радикалів".

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У відповідь на це Гройсман відповів, що Кабмін уже ініціював службову перевірку ситуації з невиплатою зарплат в освітньому закладі. Він пояснив, що рахунки заблоковані в судах і тому це не дає можливості підписати контракти.

"Друге – Ви сказали про заборгованість в "Укравтодорі". Я би порадив вам детальніше розбиратися, коли Ви порушуєте якісь питання. Ремонти зупинилися, робітники стоять і не отримують заробітну плату. Хочу вам сказати, що у нас як у держави немає будь-яких заборгованостей з капітального ремонту доріг. Треба з’ясувати причини, чому їхні роботодавці їм не виплатили зарплати", – завершив Гройсман.

Після цього Ляшко разом із членами фракції підійшли до парламентської трибуни і влаштували штовханину.

''Де зарплати?'' Ляшко влаштував сутичку з Гройсманом у Раді. З'явилося відео

Скріншот

Спікер парламенту Андрій Парубій на момент інциденту вимкнув мікрофони в ложі, тому про що саме сперечалися Ляшко і Гройсман – невідомо. Водночас, судячи з відео, політики ледь не побилися.

''Де зарплати?'' Ляшко влаштував сутичку з Гройсманом у Раді. З'явилося відео
''Де зарплати?'' Ляшко влаштував сутичку з Гройсманом у Раді. З'явилося відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 березня під час засідання Кабінету міністрів Ляшко разом із однопартійцями влаштували скандал. Вони вимагали переглянути питання продовження контракту з Андрієм Коболєвим, як із головою НАК "Нафтогаз". Варто зазначити, що глава "радикалів" влаштував гнівну суперечку з Гройсманом. Політики обмінялися взаємними образами.

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Особи
Володимир ГройсманОлег Ляшко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада Українибійка
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Дикая отара бандерлогов Киплинга!
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1
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
Дикари жолтосиние
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1
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Одичалые
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1
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Малахов Егор
Малахов Егор
Павлов Дмитрий, сосихуйинепсихуй!
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