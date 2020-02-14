"Корів менше, ніж після Гітлера!" Ляшко розніс успіхи "уряду ідіотів"

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що нова влада, зокрема і уряд Олексія Гончарука винні в масовому безробітті і проблемах з промисловістю в Україні.

Дискусія розгорілася в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 14 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, коментуючи зауваження Ляшка про ціни на газ, Гончарук сказав, що той вже був при владі і показав, що не зміг нічого зробити.

Ляшко розніс успіхи "уряду ідіотів" Скріншот з відео

Головного "радикала" такий вислів розлютив. "Я ніколи при владі не був, ніякої комітет не очолював! Наша фракція була в опозиції до президента Порошенка, зараз до вашого уряду. Давайте поговоримо не про мої результати, а про ваші. Ви багато розповідали, нова команда скільки всього зробила. Але цифри – річ уперта. Економіка! Ми в минулому році поставили рекорд за рівнем безробіття. Через вас!" – розлютився Ляшко.

Політик назвав уряд Гончарука "некомпетентними непрофесіоналами". "Через вас 350 тисяч українців залишилися без роботи. Спад виробництва – 7,5%. Сьогодні в Україні, за даними Держстату, менше корів, ніж після Гітлера!" – видав Ляшко.

Ляшко розніс успіхи уряду Гончарука Скріншот з відео

Ляшко розніс успіхи уряду Гончарука Скріншот з відео

Політик також звинуватив нову владу в мільярдних зарплатних боргах. Гончарука почав захищати Милованов, проте Ляшко продовжив наводити цифри.

"Де результат вашої роботи, покажіть? Ви – уряд некомпетентних ідіотів!" – додав він. Міністри у відповідь заявили, що з Ляшком "не можна говорити про економіку".

Ляшко розніс успіхи уряду Гончарука Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ляшко назвав в ефірі міністра економіки Тимофія Милованова "непрофесійним бовдуром", сперечаючись про вплив коронавірусу з Китаю на українську економіку.

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