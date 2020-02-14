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15 лютого • оновлено в 00:18
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"Корів менше, ніж після Гітлера!" Ляшко розніс успіхи "уряду ідіотів"

1.7т
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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що нова влада, зокрема і уряд Олексія Гончарука винні в масовому безробітті і проблемах з промисловістю в Україні.

Дискусія розгорілася в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 14 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, коментуючи зауваження Ляшка про ціни на газ, Гончарук сказав, що той вже був при владі і показав, що не зміг нічого зробити.

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Ляшко розніс успіхи "уряду ідіотів"

Ляшко розніс успіхи "уряду ідіотів"

Скріншот з відео

Головного "радикала" такий вислів розлютив. "Я ніколи при владі не був, ніякої комітет не очолював! Наша фракція була в опозиції до президента Порошенка, зараз до вашого уряду. Давайте поговоримо не про мої результати, а про ваші. Ви багато розповідали, нова команда скільки всього зробила. Але цифриріч уперта. Економіка! Ми в минулому році поставили рекорд за рівнем безробіття. Через вас!" – розлютився Ляшко.

Політик назвав уряд Гончарука "некомпетентними непрофесіоналами". "Через вас 350 тисяч українців залишилися без роботи. Спад виробництва7,5%. Сьогодні в Україні, за даними Держстату, менше корів, ніж після Гітлера!" – видав Ляшко.

Ляшко розніс успіхи уряду Гончарука

Ляшко розніс успіхи уряду Гончарука

Скріншот з відео

Ляшко розніс успіхи уряду Гончарука

Ляшко розніс успіхи уряду Гончарука

Скріншот з відео

Політик також звинуватив нову владу в мільярдних зарплатних боргах. Гончарука почав захищати Милованов, проте Ляшко продовжив наводити цифри.

"Де результат вашої роботи, покажіть? Виуряд некомпетентних ідіотів!" – додав він. Міністри у відповідь заявили, що з Ляшком "не можна говорити про економіку".

Ляшко розніс успіхи уряду Гончарука

Ляшко розніс успіхи уряду Гончарука

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ляшко назвав в ефірі міністра економіки Тимофія Милованова "непрофесійним бовдуром", сперечаючись про вплив коронавірусу з Китаю на українську економіку.

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Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Олексій Гончарук Тимофій Милованов Олег Ляшко Савік Шустер
Місце
Україна
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