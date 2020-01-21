Знайшли заміну Urals: Білорусь вирішила закуповувати нафту в конкурента Росії

Білорусь почала закупівлю норвезької нафти Johan Sverdrup, яка є основним конкурентом російської Urals на ринку Європи через максимальну схожість характеристик.

Зокрема, "Білоруська нафтова компанія" придбала 80 тис. тонн сировини з постачанням у литовський порт Клайпеда. Про це повідомляє "Інтерфакс".

Представники концерну "Белнефтехим" зазначили, що угоду уклала БНК, що є державним нафтотрейдером, відповідальним за експорт нафтопродуктів країни.

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Зокрема, Мінськ напередодні Нового року не зміг домовитися з російськими нафтовими компаніями про умови їхніх послуг з 1 січня 2020 року.

Після цього президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився найближчими днями розпочати імпорт нафти від альтернативних постачальників.

Білорусь почала закупівлі норвезької нафти Johan Sverdrup

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.

31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

За підсумками зустрічі Лукашенко та Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії й Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.

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