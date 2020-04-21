Головна Новини
21 квітня • оновлено в 12:39
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Лукашенко сказав, що економіка України відновиться через місяць

3.1т
Читати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив упевненість, що протягом місяця світова економіка повернеться до роботи.

Таку заяву він зробив, відвідуючи в Бобруйську підприємство "Слов'янка", передає БЕЛТА.

"Незважаючи на смертність 400-600 осіб на добу, Європа почала відкриватися. Протягом місяця, я впевнений, світова економіка, особливо у наших сусідів, буде працювати. Зокрема і в Росії. Вони вже розуміють, куди вскочили. Всі розуміють", – переконаний Лукашенко.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Нагадаємо, за понеділок, 20 квітня, в Білорусі підтвердили 1485 випадків зараження коронавірусом. Водночас в Іспанії зафіксували 1536 випадків. Варто зазначити, що до цього Іспанію зараховували до країн, в яких ситуація з COVID-19 залишається однією з найважчих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський економіст Владислав Іноземцев заявив, що світова спільнота не змусить Китай фінансово відповідати за приховування інформації про спалах коронавірусу, який занурив весь світ у кризу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Тег
карантин
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
5
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги