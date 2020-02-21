Лукашенко розповів про "несподівану пропозицію" від Путіна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський лідер Володимир Путін зробив Мінську "несподівану пропозицію" щодо постачання нафти.

"Президент Росії зателефонував. Ви знаєте, іноді у нас виникають суперечки щодо окремих питань, і він подав ідею, щоб ми над нею подумали, зокрема й щодо постачання нафти до Білорусі. Це була несподівана пропозиція", – повідомив Лукашенко, передає БЕЛТА.

За його словами, Путін порадив підрахувати, скільки Білорусь втратить від зменшення мита у 2020-му до рівня минулого року.

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"Якщо ми отримували торік від мита, припустімо, мільярд доларів, а цьогоріч внаслідок зниження цього мита – воно весь час знижується (через реалізацію у Росії податкового маневру. – Ред.) – матимемо, припустімо, 700 мільйонів доларів, то він сказав: "Ми триста мільйонів доларів компенсуємо, зокрема завдяки премії", – зазначив Лукашенко.

Президент Білорусі додав, що Росія в такий спосіб готова зберегти "фінансовий рівень щодо нафти минулого року".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський лідер Володимир Путін зробив Мінську "несподівану пропозицію" щодо постачання нафти

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.

31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

За підсумками зустрічі Лукашенко та Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії й Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.

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