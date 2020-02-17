Лукашенко поскаржився на шквал критики з боку Росії: у Путіна різко відповіли

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що піддався критиці з боку Росії через ситуацію із транзитом нафти через країну.

"Я маю на увазі останні заяви і шквал критики на нашу адресу з боку Росії, що ми нібито загрожуємо чи то припинити поставки нафти на Захід, чи то вибухнули погрозами, що будемо брати нафту з транзитного нафтопроводу для забезпечення наших НПЗ", – повідомив Лукашенко, передає БЕЛТА.

За його словами, між Мінськом і Москвою офіційно закріплена домовленість на поставку 24 млн тонн нафти.

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"Ось і все", – резюмував Лукашенко.

Пізніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва продовжить енергетичний діалог з Мінськом, незважаючи на "емоційні висловлювання" Лукашенка.

"Іноді там емоції беруть гору", – зазначив Пєсков.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що піддався критиці з боку Росії через ситуацію з транзитом нафти через країну

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.

31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

За підсумками зустрічі Лукашенко та Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії й Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.

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