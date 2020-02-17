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17 лютого • оновлено в 14:45
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Лукашенко поскаржився на шквал критики з боку Росії: у Путіна різко відповіли

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що піддався критиці з боку Росії через ситуацію із транзитом нафти через країну.

"Я маю на увазі останні заяви і шквал критики на нашу адресу з боку Росії, що ми нібито загрожуємо чи то припинити поставки нафти на Захід, чи то вибухнули погрозами, що будемо брати нафту з транзитного нафтопроводу для забезпечення наших НПЗ", – повідомив Лукашенко, передає БЕЛТА.

За його словами, між Мінськом і Москвою офіційно закріплена домовленість на поставку 24 млн тонн нафти.

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"Ось і все", – резюмував Лукашенко.

Пізніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва продовжить енергетичний діалог з Мінськом, незважаючи на "емоційні висловлювання" Лукашенка.

"Іноді там емоції беруть гору", – зазначив Пєсков.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що піддався критиці з боку Росії через ситуацію з транзитом нафти через країну

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що піддався критиці з боку Росії через ситуацію з транзитом нафти через країну

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.

  • 31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

  • За підсумками зустрічі Лукашенко та Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії й Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.

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Автор
Віктор Калиненко
Особи
Дмитро Пєсков Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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