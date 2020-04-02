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2 квітня • оновлено в 16:01
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Лукашенко назвав прийнятну ціну на російський газ

3.7т
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Президент Білорусі Александ Лукашенко заявив, що російський газ повинен коштувати для Мінська дешевше, ніж для інших країн.

Як повідомляє ТАСС, білоруський лідер назвав відповідну ціну російського газу.

"Дивимося зараз – ціни на нафту впали. Природно, і на газ. Вони співставні. Сьогодні вже в Європі ціни немає такої", – підсумував він.

За підрахунками Лукашенка, з урахуванням логістики російський газ для Мінська має коштувати 40-45 доларів за тисячу кубометрів.

Лукашенко і Путін

Лукашенко і Путін

"Це значить, для Білорусії фактично ціна вийде з урахуванням логістики близько 40-45 доларів. А нам кажуть: "147 плати", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що його країна згодна стати частиною "союзної держави", якщо Росія відмовиться від свого рубля.

Як відомо, Білорусь розраховує отримати в квітні 2 млн тонн російської нафти за ціною близько $4 за барель.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Тег
газ
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Лукашенко заявил, что российский газ ДОЛЖЕН стоить для Минска дешевле, чем для других стран.".....А он не заявил, почему он ДОЛЖЕН стоить дешевле, чем для других?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Хитрый Лукашенко, хочет и рыбку съесть и овцы целы)
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