Лукашенко назвав прийнятну ціну на російський газ

Президент Білорусі Александ Лукашенко заявив, що російський газ повинен коштувати для Мінська дешевше, ніж для інших країн.

Як повідомляє ТАСС, білоруський лідер назвав відповідну ціну російського газу.

"Дивимося зараз – ціни на нафту впали. Природно, і на газ. Вони співставні. Сьогодні вже в Європі ціни немає такої", – підсумував він.

За підрахунками Лукашенка, з урахуванням логістики російський газ для Мінська має коштувати 40-45 доларів за тисячу кубометрів.

Лукашенко і Путін

"Це значить, для Білорусії фактично ціна вийде з урахуванням логістики близько 40-45 доларів. А нам кажуть: "147 плати", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що його країна згодна стати частиною "союзної держави", якщо Росія відмовиться від свого рубля.

Як відомо, Білорусь розраховує отримати в квітні 2 млн тонн російської нафти за ціною близько $4 за барель.

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