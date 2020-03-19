Lufthansa скасує 95% рейсів через пандемію коронавірусу

Німецький авіаконцерн Lufthansa через пандемію коронавірусу SARS-CоV-2 ще сильніше скоротить обсяг авіаперевезень.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Як стало відомо, з 763 літаків, якими володіє компанія, майже 700 залишаться на землі. До 19 квітня буде здійснено лише орієнтовно 5% запланованих польотів, повідомила Lufthansa на презентації щорічної звітності у Франкфурті-на-Майні.

Літаки будуть на землі tvoemisto.tv

Рейси на далекі відстані організовуватимуться лише з Франкфурта-на-Майні й тричі на тиждень – з Цюріха силами швейцарської "дочки" Swiss. У Мюнхені будуть задіяні лише лайнери підрозділу Cityline.

Голова правління Lufthansa Карстен Шпор зазначив, що зараз пріоритетне значення має евакуація німців з-за кордону. Йому важко з прогнозами ділової активності на решту року.

"Поширення коронавірусу перевело в режим надзвичайної ситуації всю світову економіку, включно й із нашим підприємством. Наслідки зараз ніхто не може передбачити. Чим довше триватиме ця криза, тим імовірніше, що в майбутньому повітряний транспорт стане неможливим без державної допомоги", – констатував Шпор.

Скасування польотів зачепить здебільшого Європу, Азію та Близький Схід. Пасажирам радять перед вильотом перевіряти статус рейсу онлайн. Загалом Lufthansa оголосила про скасування 23 000 рейсів в період з 29 березня до 24 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, авіакомпанія МАУ повністю закриває регулярне авіасполучення, виконуючи рішення РНБО. О 00:00 годині в ніч з 16-го на 17-е березня в Україні закрилося регулярне пасажирське авіасполучення.

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