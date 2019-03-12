"Ловлять на порушеннях": українці придумали хитрий спосіб підвищення пенсій

В Україні люди перемагають Пенсійний фонд в судах і домагаються підвищення пенсій.

Зокрема, ПФУ спіймали на порушенні процедур: у справі №2-16552/10 він зірвав терміни подачі апеляційної скарги без поважних причин, повідомляє UBR.

Однак апеляційний суд пішов фонду на зустріч – відновив термін подачі скарги і прийняв рішення проти підвищення пенсії: пенсіонер вимагав, щоб йому перерахували виплату в прив'язці до останнього розміру мінімальної зарплати. Таким чином, апеляція скасувала рішення суду нижчої інстанції.

До цього на сторону українця став районний суд, тому пенсіонер розраховував виграти апеляцію або дочекатися неявки представників ПФУ. При цьому у фонді запізнилися з подачею скарги, але суд все одно виграли. Єдине, що залишалося людині – оскаржувати справу за процедурою.

У результаті пенсіонер подав заяву не тільки до Верховного суду, а й до Європейського суду з прав людини. Після цього Велика палата Верховного Суду відмітила пропуск Пенсійним фондом термінів апеляцій, і вимагала повернути рішення районного суду, яке приймалося на користь українця.

За словами адвокатів, подібних справ в Україні фіксується дуже багато.

"Юристи Пенсійного фонду чомусь вирішили, що їм все дозволено, і коли подовжували строки подачі апеляційної скарги, навіть не спромоглися гарненько виписати поважні причини для цього. Все зробили на тяп-ляп, і їм зійшло це з рук. Може бути так все і залишилося, якби не висновок ЄСПЛ, який підтримав пенсіонера. Після нього Верховний суд уже не міг пройти проти повз "формалізм" ПФУ. З цієї історії можна робити тільки один висновок – потрібно сперечатися до кінця. Подібних зловживань Пенсійного фонду та інших держструктур в Україні, на жаль, більш ніж достатньо", – резюмував адвокат Ростислав Кравець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го — 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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