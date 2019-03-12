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"Ловлять на порушеннях": українці придумали хитрий спосіб підвищення пенсій

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В Україні люди перемагають Пенсійний фонд в судах і домагаються підвищення пенсій.

Зокрема, ПФУ спіймали на порушенні процедур: у справі №2-16552/10 він зірвав терміни подачі апеляційної скарги без поважних причин, повідомляє UBR.

Однак апеляційний суд пішов фонду на зустріч – відновив термін подачі скарги і прийняв рішення проти підвищення пенсії: пенсіонер вимагав, щоб йому перерахували виплату в прив'язці до останнього розміру мінімальної зарплати. Таким чином, апеляція скасувала рішення суду нижчої інстанції.

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До цього на сторону українця став районний суд, тому пенсіонер розраховував виграти апеляцію або дочекатися неявки представників ПФУ. При цьому у фонді запізнилися з подачею скарги, але суд все одно виграли. Єдине, що залишалося людині – оскаржувати справу за процедурою.

У результаті пенсіонер подав заяву не тільки до Верховного суду, а й до Європейського суду з прав людини. Після цього Велика палата Верховного Суду відмітила пропуск Пенсійним фондом термінів апеляцій, і вимагала повернути рішення районного суду, яке приймалося на користь українця.

За словами адвокатів, подібних справ в Україні фіксується дуже багато.

"Юристи Пенсійного фонду чомусь вирішили, що їм все дозволено, і коли подовжували строки подачі апеляційної скарги, навіть не спромоглися гарненько виписати поважні причини для цього. Все зробили на тяп-ляп, і їм зійшло це з рук. Може бути так все і залишилося, якби не висновок ЄСПЛ, який підтримав пенсіонера. Після нього Верховний суд уже не міг пройти проти повз "формалізм" ПФУ. З цієї історії можна робити тільки один висновок – потрібно сперечатися до кінця. Подібних зловживань Пенсійного фонду та інших держструктур в Україні, на жаль, більш ніж достатньо", – резюмував адвокат Ростислав Кравець.

"Ловлять на порушеннях": українці придумали хитрий спосіб підвищення пенсій

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го — 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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Теми
Пенсійна реформаПенсія в УкраїніПідвищення зарплат і пенсій
Місце
Україна
Тег
Пенсійний фонд
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