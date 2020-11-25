Економіст назвав умову найбезболіснішого локдауну для України

Запровадження локдауну в Україні на три тижні буде болісним, але не катастрофічним для економіки країни. Його відтермінування на новорічно-різдвяні свята дало б змогу пройти цей період легше.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив перший заступник розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з 2019 по 2020 рік Павло Кухта. "Є певна логіка в тому, щоб запровадити локдаун на Новий рік, на початок січня. Це було б легше, якби можна було б до нього дотягти", – зазначив він.

Кухта озвучив оцінки в разі, якщо уряд знайде в Держбюджеті кошти на підтримку бізнесу і якщо не знайде. За його словами, йдеться про суму близько 20 мільярдів гривень.

"Я не думаю, що це апокаліптичний сценарій. Суттєво зросте безробіття, якась частина бізнесу знову закриється. Це не означає повного падіння й катастрофи, але це буде боляче – боляче людям. Щонайменше сотні тисяч втрачених робочих місць і 1-2% утраченого ВВП на наступний рік, але я був би обережний у розрахунках. Це також нижчі темпи економічного зростання, це точно повний перегляд бюджету 2021 року", – сказав Кухта про найгірший сценарій.

У цьому контексті він зазначив, що нині "грошей фізично немає". За його словами, "грошей впритул, щоб заплатити пенсії, зарплати тощо. Свіжа інформація, депутати бюджетного комітету повідомляли, що 9,6 мільярда гривень непроплачених фінансових зобов’язань у казначействі – зросло десь на два мільярди порівняно з попереднім тижнем. Отже, очевидно, що є велика проблема з бюджетом", – констатував ексчиновник.

Більш оптимістичний сценарій – той, за якого Україна зможе швидко отримати кошти Міжнародного валютного фонду. "Якщо швидко отримують кошти МВФ, у першій половині грудня ми виходимо на світові ринки, позичаємо гроші, у нас є гроші на програми підтримки бізнесу, локдаун запроваджується, але значно легше проходить", – сказав Кухта.

"Усе одно без втрат не пройде, але це не сотні, а, наприклад, десятки тисяч втрачених робочих місць, на порядок менше", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, перший заступник міністра економічного розвитку й торгівлі України в 2015-2019 роках, ексголова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що під час локдауну країна повинна краще підготуватися до лікування великої кількості хворих на коронавірус.