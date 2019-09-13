Лобіює інтереси Коболєва? У міністерстві Милованова відбулося резонансне призначення

У призначенні заступницею міністра економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Світлани Панаіотіді може бути прихований конфлікт інтересів.

Після призначення заступником Тимофія Милованова Панаіотіді займатиметься у відомстві зокрема питаннями антимонопольних політик. Водночас, як стало відомо OBOZREVATEL, Світлана є цивільною дружиною глави НАК "Нафтогаз-України" Андрія Коболєва.

Так, у її призначенні існує певний конфлікт інтересів, оскільки нині де-факто "Нафтогаз" без проведення анбандлінгу є головним монополістом на ринку газу – компанія сама продає і купує газ. Панаіотіді ж буде займатися боротьбою з монополіями на ринку, тоді як її цивільний чоловік очолює найбільшу компанію-монополіста.

Зазначимо, що про призначення Світлани Панаіотіді заступницею Милованова стало відомо з офіційного повідомлення на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі 11 вересня. Чиновниця також буде курувати стратегічний розвиток сектора оборони і безпеки.

У призначенні в МЕРТ побачили конфлікт інтересів

Раніше вона працювала державним уповноваженим в Антимонопольному комітеті України. Водночас у її декларації за 2018 рік у графі інформація про інших членів суб'єкта декларування вказаний тільки син – Лев Маковецький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Панаіотіді визнала, що АМКУ не бореться з монополістами так, як повинен.

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