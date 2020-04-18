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18 квітня • оновлено в 17:11
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Дмитро Білоцерківець
Дмитро Білоцерківець
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Лоббизм в налоговом комитете: пусть это останется на их совести!

1.6т
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Утверждаю, что при формировании позиции по Налоговому кодексу присутствовал открытый фактор лоббизма!

Мы все прекрасно понимаем, что в эпоху карантина страна должна поддерживать бизнес, который пострадал, ведь очевидно, что по многим факторам бизнес не в состоянии выполнять свои обязательства перед государством и городами. Именно для этого была предусмотрена возможность послабления налогового давления в виде частичного освобождения от уплаты налога на землю и аренды земли.

Казалось бы, все логично, но законодатели заложили лоббистский алгоритм, позволяющий этими "налоговыми каникулами" пользоваться всем без исключения, в том числе, тем, кто сейчас продолжает работать. Это несправедливо как по отношению к обществу, так и по отношению к бизнесу, который реально пострадал.

Дебаты на уровне профильного комитета не позволили убрать эту несправедливость! Слишком сильным было лобби "работающего" бизнеса. Пусть это теперь останется на их совести.

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Автор
Дмитро Білоцерківець Дмитро Білоцерківець
Теми
Податки в Україні Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
податки Верховна Рада України
Джерело
Джерело: Фейсбук Дмитрия Белоцерковца
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