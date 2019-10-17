Уряд пропонує прямо з лісу перевіряти вирубку дерев

Державне агентство лісових ресурсів України розробило онлайн-карту рубок лісу, яка працює у пілотному режимі і поширюється на три області – Чернігівську, Полтавську, Рівненську.

"Систему графічного відображення рубок на карті України на сьогодні ми відпрацьовуємо на трьох пілотних областях. Місяць, як ми почали завантажувати карти. Наразі вирішуємо низку технічних питань. До кінця року плануємо поширити проект на всю Україну", – заявив генеральний директор державного підприємства "Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр" Держлісагентства Віктор Мельниченко, повідомляє прес-служба уряду.

Таким чином, кожна людина може зайти на сайт LK.UKRFOREST.COM та ознайомитися з переліком лісорубних квитків на заготівлю деревини або перевірити на карті законність здійснення рубок.

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"Якщо ви, гуляючи лісом, бачите рубку дерев, то вам потрібно зайти на сайт LK.UKRFOREST.COM і обрати опцію "Карта". У вашому телефоні має бути ввімкнена геолокація. Тоді на онлайн-карті автоматично визначиться ваша геопозиція у лісі. Натиснувши на відповідний номер виділу, ви побачите інформацію про рубку, а також зможете переглянути відповідний лісорубний квиток", – додав Мельниченко.

Також відомство запустило пілотний проект електронного реєстру лісорубних квитків на заготівлю деревини.

Реєстр містить низку опцій, зокрема, можна обрати необхідну область, лісгосп, лісництво, квартал та виділ, систему і тип рубок, їхній статус та період проведення.

"Це реєстр дозвільних документів, які дають право здійснювати господарську діяльність, пов'язану із заготівлею деревини. Реєстр лісорубних квитків покриває всю територію України. Ми зібрали всі дані в одному місці й почали робити їх більш доступними для громадськості", – наголосив Мельниченко.

У реєстрі вже оприлюднено інформацію про 27 тис. виданих дозвільних квитків на заготівлю деревини.

Система працює у пілотному режимі і поширюється на три області – Чернігівську, Полтавську, Рівненську

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У квітні 2015 року Верховна Рада прийняла закон, який на 10 років заборонив експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді. Мораторій на вивезення деревних порід, крім сосни, почав діяти з 1 листопада 2015 року.

В середині червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман публічно оголосив масштабний бій контрабанді. Тоді глава уряду озвучив основні схеми злочинців, які найближчим часом будуть зламані.

За два тижні до боротьби підключилася і Верховна Рада, підтримавши законопроект №5495, що передбачає жорсткіші покарання за експорт лісу-кругляка з України. За документ у другому читанні й у цілому проголосували 234 народних депутати.

Зокрема №5495 обмежуватиме внутрішнє споживання таких матеріалів у розмірі 25 млн кубометрів на рік.

Документ передбачає, що переміщення через кордон України поза митним контролем необроблених лісоматеріалів каратиметься позбавленням волі терміном від трьох до п'яти років.

За аналогічне діяння, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб або службовою особою, пропонується позбавляти волі терміном від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

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