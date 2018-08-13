Ліра обвалилася: експерти пояснили, як зміняться ціни на відпочинок у Туреччині

Рекордне падіння ліри не вплине на ціну путівок на відпочинок у Туреччині, оскільки їхня вартість прив'язана до долара. Але нинішній курс турецької валюти зіграє на руку туристам.

Як пояснив в ефірі ObozTV керівник всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха, нинішня ситуація з курсом у Туреччині дуже вигідна для здійснення покупок у країні.

"Для українського туриста це може бути тільки на благо, якщо він буде купувати якісь товари в Туреччині. Я не думаю, що там одразу відреагують різні торговельні заклади та буде якесь велике подорожчання. У турецькій валюті ті послуги будуть більш доступні для українців у перерахунку на долари", - пояснив він.

Експерт також зазначив, що в кінці літа і початку осені знизиться вартість відпочинку в Туреччині, але не через курс ліри.

"Давайте будемо говорити так, що зниження ціни на тури в вересні в турецьких готелях жодним чином не пов'язане з падінням турецької ліри. Воно перш за все пов'язано з тим, що зараз закінчується сезон і турецькі готелі, для того щоб пожвавити продажі знижують ціни і роблять більш привабливими ціни розміщення в готелі", - додав Голубаха.

Водночас член Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран заявив, що зниження ціни на відпочинок варто очікувати на рівні 10-15%. За його словами, обвалу вартості проживання в турецьких готелях не буде.

"Ближче до вересня у них можуть спостерігатися кредитні проблеми, тому що разом із падінням ліри у них дуже виросли ставки за кредитами. Якщо в 2017 році в кредит давали десь під 14% річних, то зараз десь 20-25%, і ті готелі, які сидять на кредитуванні в лірі і на валютних кредитах, вони будуть більш поблажливими і більше будуть заохочені до того, щоб продати весь свій готельний фонд в оренду. Тобто залучити якомога більше відвідувачів", - наголосив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 13 серпня, турецька ліра впала ще на 11% щодо долара. Через проблеми в Туреччині вже обвалився курс євро, оскільки європейські банки дуже багато вклали в цю країну.

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