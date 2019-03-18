Квартиру Януковича передали в оренду: як вона виглядає

Арештовану квартиру колишнього президента Віктора Януковича на Оболонській набережній в Києві передали в оренду.

Про це "Українським Новинам" повідомив директор Національного агентства по виявленню, розшуку та управлінню корупційними активами Антон Янчук.

"Квартиру передали в оренду і застрахували", - повідомив він. При цьому, він не уточнив ціну оренди квартири і хто її орендує.

У той же час джерела в АРМА повідомили, що подібного роду інформацію управитель нерухомості може і не повідомляти агентству.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти показали квартиру номер 13 в будинку на Оболонській Набережній в Києві - власність Януковича і місце його прописки.

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