Квартири за ціною собівартості: коли краще купувати житло в Україні

В Україні нерухомість найкраще купувати влітку, коли на ринку житла спостерігається спад. Особливо це правило стосується дорогих квартир.

Про це OBOZREVATEL розповів аналітик Concorde Capital Олександр Грибан. "Ринок житлової нерухомості безумовно циклічний і в ньому чітко проглядається сезонність. У літній період в житловій нерухомості бізнес-класу існує певне просідання в продажах у забудовників в зв'язку з тривалим відпускним періодом у інвесторів цього сегмента", - зазначив аналітик.

Купівля влітку вигідніше ніж восени, або навесні. А для досягнення максимальної прибутковості, найкраще купувати нерухомість на початковому етапі. Правда, в такому випадку доведеться брати на себе ризики, що об'єкт здадуть в експлуатацію не вчасно.

"Часто придбання на початковому етапі будівництва в комбінації з низьким сезоном може наблизити ціни до собівартості. У такій конфігурації це буде win-win для обох учасників процесу. Фінансові вливання на стадії котловану дуже важливі забудовнику для набору динаміки", - пояснює Грибан.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, скільки українці заплатять за оренду квартир влітку . Експерти сходяться на думці: на даний момент цінові показники практично досягли дна, тому значного зниження чекати не варто. Винятком можуть стати "хрущовки" без ремонту. В кінці серпня - на початку вересня, якщо ціни значно і не виростуть, то попит на житло збільшиться.