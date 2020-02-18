Квартири в іпотеку: українцям пояснили, як отримати гроші на власне житло

Отримати власне житло прагнуть багато українців. Але що робити, якщо заробіток поки що недостатньо великий, щоб придбати омріяну квартиру одразу? Вихід є – купити в іпотеку. Останнім часом в Україні ситуація на ринку кредитів стає все сприятливішою для населення. А банки поставили собі амбітну мету – уже найближчим часом знизити відсоткову ставку за іпотекою з нинішніх 15% до 8-9%. За прогнозами самих банкірів, це може трапитися вже у 2020 році.

Багато українців досі бояться взяти кредит на житло лише тому, що нічого не знають про умови іпотеки. Щоб дати відповіді на найпоширеніші запитання, OBOZREVATEL поспілкувався з директором Департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку Олегом Кляпком.

– Сьогодні питання кредитів на житло є найактуальнішим, бо багато хто хоче жити у Києві, переїздить сюди, всіх це питання цікавить. Як можна прийти до вас і отримати кредит на житло?

– Людина за натурою така, що боїться взяти іпотеку – це довготривалий період, треба докласти великих зусиль тощо. От, власне, Укргазбанк своїм іпотечним офісом вирішив цю проблему.

Ми створили онлайн-сервіс, який дозволяє клієнту, не боячись, сидячи в себе дома, не відвідуючи відділення, надіслати невеличку заявку, заповнивши 8-9 полів про себе:

доходи;

дата народження;

де хотіли б обслуговуватися та брати іпотеку.

За дві години ми надсилаємо вам іпотечний сертифікат на електронну пошту, де визначаємо максимальну суму – з огляду на те, що ви вказали. Буде названа сума кредиту, яку можна взяти. Дія такого сертифікату – 30 днів. У такий спосіб ми даємо поштовх громадянам не боятися працювати з нами як із банком, та й із фінансовою системою країни загалом.

За перший тиждень Укргазбанк розіслав 200 іпотечних сертифікатів на пошту своїм клієнтам – це приблизно 100 млн гривень, які банк схвалив для надання іпотеки

Далі процедура трошки складніша, ніж просто надіслати дані про себе та отримати іпотечний сертифікат. Але оскільки Укргазбанк є драйвером на ринку, то службовці дуже швидко працюють із клієнтами.

Наприклад, у нас були кейси – особа приходить, а у неї є обрана квартира на вторинному ринку, і буквально на третій день вона отримує кредит. Чому на третій день?

Ви приходите, даєте свої документи, але для того, щоб банк оцінив усі ризики, необхідно:

зробити оцінку вашої квартири (приблизно день). Тобто незалежна оцінкова компанія дивіться, чи справді житло коштує стільки, за скільки ви його хочете купити або продавець хоче продати;

перевірити правоустановчі документи (якщо хтось прописаний – треба виписати), помешкання має бути пусте (без прописаних людей, особливо дітей).

Водночас подається комплекс документів, які розглядаються швидко. Бо ви маєте попереднє рішення у вигляді іпотечного сертифікату. У такий спосіб протягом двох годин ухвалюємо рішення, а вже на третій день призначаємо зустріч – запрошують вас та продавця.

Якщо ви одружені, то маєте прийти до банку разом із половинками, які стануть поручителями. Всі повинні поставити підписи на кредитній угоді. Також запрошується нотаріус, який здійснює цю угоду у приміщенні банку. Все буде завершене буквально за три-чотири години. Нотаріуси кваліфіковані, готують угоду наперед, вносять у реєстр, ви стаєте повноцінним власником, далі – обмінюєтеся ключиками.

– Я правильно зрозуміла: ти подаєш заявку, далі дають сертифікат (якщо отримано згоду), потім приходиш у банк особисто – все так?

– Так, але є 30 днів, щоб обрати квартиру. А банк зі свого боку дає 600 тис. грн (наприклад) у кредит на 20 років – з огляду на те, що заповнив клієнт. Якщо вказане збігається з реальними даними про доходи, сімейний стан, витратами, то ви отримаєте гроші. Але завдання банку – перевірити інформацію, оскільки можуть бути інші кредити. Якщо ж усе сходиться – ви отримаєте 600 тис. грн. Після того як вам видали сертифікат, можете шукати квартиру.

Також треба оцінити свою спроможність здійснити перший внесок. Він складає щонайменше 20% для ринку вторинного житла і 30% для первинного житла від забудовника. І розуміючи, що ви можете це зробити – йдете у банк.

Там слухаєте детальну консультацію, починаєте збирати документи. Подаєте документи – отримуєте остаточне рішення, а тоді призначається день угоди.

– Щодо перевірки забудовників банком. Як вона відбуватиметься? Як українцям зрозуміти, що квартира, яку вони купують, буде в їхній власності?

– Якщо говорити про вторинне житло, то нотаріус перевіряє власника, попередніх власників. У реєстрі видно, чи це помешкання було перепродане декілька разів протягом року, адже це може бути ознакою шахрайства.

Якщо квартиру тричі намагалися продати протягом року, то це також може бути ознакою шахрайства. Ми б не рекомендували працювати з таким продавцем

Щодо забудовників – ми видаємо кредити лише тим, хто акредитований у нас. Що таке акредитація? Це складний процес. Оцінюємо репутацію, фінансовий стан – має забезпечувати себе та будівництво за власний кошт. У такий спосіб відбувається поглиблений аналіз забудовника.

У нас працює 89 партнерських програм із забудовниками. Партнерські схеми – це цікавіше, ніж проста іпотека на 20 років під 15,5% річних. Чим цікава? Сам забудовник компенсує частину відсоткової ставки на перші роки кредитування, тобто він банку платить комісію за кредитну угоду, і банк може знижувати відсоткову ставку.

У нас є кредитні програми, які передбачають 5% на перший рік, а 15,7% на інші 19 років. Є можливість 8% на перші два роки, 15,7% – на інші. На сайті розписані всі програми. Вибирайте забудовника. Ми зі свого боку гарантуємо – перевірений, працює за нормальними юридичними схемами реалізації первинного житла.

– Давайте розрахуємо на прикладі конкретного помешкання з конкретною вартістю. Уявімо, я прийшла до вас – мені немає де жити, я вибрала. Є такий приклад?

– Якщо взяти вартість 2-кімнатної квартири у Києві або під Києвом – 1,25 млн грн (50 тис. доларів). І клієнт вноситиме мінімальний аванс 20%, то місячний платіж на 20 років складе 8 450 грн. Якщо взяти це житло в оренду – то це 12 000 грн. Клієнт зараз отримає цей кредит, зробить капіталовкладення в майбутнє, платить відсотки банку за свою квартиру, за 5-7 років погасить кредит.

Якщо дати гарну відсоткову ставку, дати клієнту зрозуміти, що отримати іпотеку в Укргазбанку дуже легко, – то він швидко заселиться у своє нове житло. Це буде рушійним фактором у розвитку економіки. Уряд і НБУ звернули увагу на цю проблему. Я дуже вдячний регулятору за його виважену політику. НБУ досить стрімко та правильно почав знижувати рефінансування. Сьогодні облікова ставка становить 11%. Вважаю, що за пів року буде 8-9%.

– Якщо після того, як я взяла кредит, у мене виникли фінансові проблеми, не можу платити – як мені краще вчинити?

– Банк готовий завжди до діалогу. Ми розглядаємо будь-які кейси. Тут допоможе реструктуризація заборгованості. Що це? Якщо ми бачимо, що ви як позичальниця добросовісна – йдете на діалог. Ми йдемо назустріч, збільшуємо термін кредитування, щомісячний платіж зменшується.

Якщо пів року не зможете платити або можете "тіло", а відсотки – ні, ці кейси теж можемо розглядати, але в індивідуальному порядку. Ви можете не платити відсотки, якийсь період, а потім платити більше, ніж до того, як почали тільки "тіло" платити. Оскільки відсотки вам треба буде повертати.

– Ви казали про мінімальний офіційний дохід, який потрібно мати, щоб придбати квартиру?

– Офіційний мінімальний дохід дорівнює мінімальній заробітній платі.

– Тобто 4 700 грн.

– Якщо ми розуміємо, що на 4 700 грн ви не живете, вам хтось допомагає, ми можемо розрахувати. Але розмір кредиту буде невеличким – 80-100 тис. грн.

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