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Квартира Зеленських в Криму: з'явився зв'язок з Хомутинником

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Дружина президента України Олена Зеленська володіє чотирма квартирами в елітному комплексі "Імператор" в селищі Лівадія анексованого Криму. Зазначений будинок побудував давній партнер співголови депутатської групи "Відродження" Віталія Хомутинника Василь Астіон.

Про це OBOZREVATEL дізнався завдяки випискам з українського і російського реєстрів нерухомості. За непідтвердженою інформацією, одіозний Хомутинник має пряме відношення до будівництва зазначеного комплексу. Варто відзначити, що нардеп є соратником російського олігарха Павла Фукса.

У той же час в ЖК "Імператор" сім'я Хомутинника офіційно володіє як мінімум чотирма квартирами. Мати народного депутата Валентина Хомутинник є власницею двох квартир в Лівадії по вул. Батурина, 44а площею 61,5 і 126,1 кв. м з ділянками землі по 0,1859 га кожна.

Відповідно до виписок з українського реєстру, об'єкти в елітному будинку перейшли у власність за договорами купівлі-продажу від 3 листопада 2011 за 619 тис. 994 грн і 1 млн 271 тис. 241 грн відповідно. А вже у 2013-му в цьому ж будинку квартиру придбала дружина обраного президента Олена.

ЖК "Імператор"

ЖК "Імператор"

Пізніше, а саме 30 липня 2013 року, квартиру в пентхаусі площею 67,5 кв. м придбав батько депутата Юрій Хомутинник. Варто відзначити, що після російської анексії, влітку 2017 року, батьки нардепа перереєстрували своє кримське майно в Росреєстрі. Ця інформація підтверджується виписками з реєстру.

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ЖК "Імператор"

ЖК "Імператор"

ostrov82.com

За інформацією OBOZREVATEL ЖК "Імператор" замовила фірма "Біларт", яка зареєстрована в Дніпрі. Вона належить Василю Астіону, який є давнім партнером Хомутинніка і був його помічником. Таким чином, варто відзначити, що зазначений будинок замовила компанія, яка належить партнеру Хомутинника.

ЖК "Імператор"

ЖК "Імператор"

ostrov82.com

Додамо, що Астіон раніше був помічником нардепа і зараз входить до фракції "Відродження" в Дніпропетровській облраді. До недавнього часу Хомутинник і Астіон були партнерами по агробізнесу в Dnipro Agro Group, але близько року тому на папері вони розділили сфери впливу.

ЖК "Імператор"

ЖК "Імператор"

ostrov82.com

ЖК "Імператор"

ЖК "Імператор"

ostrov82.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Елітна квартира являє собою трикімнатний пентхаус з видом на море і гори площею 129,8 квадратних метрів.

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Тема
анексія Криму
Особи
Володимир ЗеленськийОлена Зеленська
Місце
Україна
Теги
квартираКрим
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