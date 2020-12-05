Кушнірук пояснив, в чому небезпека занижених тарифів на електроенергію для населення

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Економіка
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Кушнірук пояснив, в чому небезпека занижених тарифів на електроенергію для населення

Уряд повинен якомога швидше ліквідувати перехресне субсидіювання на ринку електроенергії і привести тарифи для побутових споживачів до адекватного ринкового рівня.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив економіст Борис Кушнірук (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Очевидно, що ми затягнули з тим, щоби почати вирівнювати тарифи по електроенергії для населення щодо промисловості. Фактично ми продовжуємо дуже сумну практику, яка тягнеться ще з радянських часів, так званого перехресного субсидування, коли за рахунок завищених цін для промисловості ми дотуємо, зберігаємо занижені ціни для населення. І зрозуміло, що це тривати без кінця не може", – зазначив Кушнірук.

Він наголосив, що для населення тарифи на електроенергію в Україні наразі найнижчі не лише серед країн ЄС, але й сусідніх Росії, Молдові та Білорусі.

Однак низькі тарифи для населення по суті компенсуються високими тарифами для промислових споживачів, що негативно впливає на економіку і конкурентоздатність українських виробників.

"Враховуючи, що нам потрібно за рахунок чогось тримати якщо не баланс, то щось, що б нагадувало баланс між витратами і доходами від продажу електроенергії, нам доводиться піднімати тарифи для промисловості. Ну хтось же має заплатити. Зараз за це платить промисловість", – додав економіст.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 року. Вони складають 0,9 грн /кВт год на перші 100 кВт год і 1,68 грн/кВт год на інший обсяг місячного споживання, що в більш як учетверо менше ніж середній тариф в Європі.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

Ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електроенергії підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства та Європейська комісія. Експерти зазначили, що від рішення по тарифах залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.

УкраїнаКиївТарифи ЖКГ і субсидіїтарифиБорис Кушнірук