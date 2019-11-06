Який курс долара чекає українців у листопаді: аналітик назвав нову вартість

Курс долара в листопаді збережеться на рівні 25 грн/$, незважаючи на те, що багато хто чекає зниження курсу гривні до долара до більш низьких позначок. Наразі ж середній курс гривні до американської валюти в продажу встановлений на рівні близько 24,7 – 24,8 грн/$.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив аналітик Альпарі Максим Пархоменко,. На його думку, в реальності у гривні шансів набагато більше зміцнитися або утриматися на поточних позначках, ніж піти у піке.

"На даний момент немає особливих драйверів для зниження гривні. Єдине, що може зіпсувати настрій нашій валюті, це погіршення відносин з МВФ та зниження темпів у переговорному процесі", – говорить аналітик.

"Також незрозуміла позиція щодо динаміки переговорного процесу з "Газпромом". На даний момент він готовий продовжити контракт на транзит газу, який буде наповнювати істотно наш бюджет, при цьому погоджується зробити це тільки в рамках Європейського законодавства, яке на даний момент не введено у нас в країні і швидше за все не буде реалізовано в цьому році. Воно, зокрема, передбачає андбандінг "Нафтогазу", і з цим в парламенті виникли складнощі", – додав він.

"Громадське"

За словами Пархоменко, сьогодні попит на гривню досить високий, крім цього є ще ряд факторів, який допоможе тримати курс української валюти стабільним.

"Також рекордний урожай дозволяє нарощувати обсяги валютних надходжень, і в парі з цим "Нафтогаз" готується до холодної зими не тільки з боку градусника, а й відносин з "Газпромом", у зв'язку з цим виходить на ринки і запозичує додаткові 500-700 млн доларів в найближчому періоді. При успішних операціях на ринку капіталу він може сформувати подушку понад 1 млрд доларів, що дозволить нам зустріти зиму у всеозброєнні", – вважає аналітик.

Пархоменко підсумував, що "поки для гривні не виникає складнощів. Це не дозволить їй сильно знижуватися і рости вище позначки в 25,20. На листопад курс буде перебувати поблизу позначки в 25 гривень за долар".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня гривня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижче курс був тільки в січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня буде коштувати 28,7 грн/$.

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