Курс біткоіна обрушився: названа причина

Курс біткоіна за вихідні обвалився більш ніж на 10% - до 6,7 тис. доларів.

Це максимальне падіння вартості популярної криптовалюти за останні п'ять місяців, повідомляє "Прайм".

Однією із причин обвалу курса біткоіна, за словами експертів, став злом південнокорейської біржі Coinrail.

Новини Біл Гейтс обвалив вартість біткоіна

Після кібератаки втрати біржі склали близько 40 млн доларів. Адміністрація біржі перевела близько 70% своїх криптовалютних активів на носій, який не має виходу в інтернет.

CoinDesk

Нагадаємо, раніше в кіберполіції заявили, що Україна повинна офіційно заборонити оборот криптовалют, якщо найближчим часом держава не зможе врегулювати їх статус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін готується визнати майнінг криптовалют окремим видом економічної діяльності.