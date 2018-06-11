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Курс біткоіна обрушився: названа причина

1.9тЧитати новину російською

Курс біткоіна за вихідні обвалився більш ніж на 10% - до 6,7 тис. доларів.

Це максимальне падіння вартості популярної криптовалюти за останні п'ять місяців, повідомляє "Прайм".

Однією із причин обвалу курса біткоіна, за словами експертів, став злом південнокорейської біржі Coinrail.

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Після кібератаки втрати біржі склали близько 40 млн доларів. Адміністрація біржі перевела близько 70% своїх криптовалютних активів на носій, який не має виходу в інтернет.

CoinDesk

Нагадаємо, раніше в кіберполіції заявили, що Україна повинна офіційно заборонити оборот криптовалют, якщо найближчим часом держава не зможе врегулювати їх статус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін готується визнати майнінг криптовалют окремим видом економічної діяльності.

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