Купили власні запчастини: в Україні виник новий гучний скандал у оборонці

Працівників державного "Київського бронетанкового заводу" підозрюють у привласненні коштів на ремонт і закупівлю деталей до бронетранспортерів на суму 9,14 млн грн.

Як повідомляють "Наші гроші", справою займається Державне бюро розслідувань. Зазначається, що у схемі виведення коштів була задіяна фірма "Торговий дім "Партсет".

Слідство встановило, що у рамках оборонного замовлення Міністерство оборони уклало з КБТЗ угоду на поставку армії бронетранспортерів БТР-3ДА. Для цього на початку липня 2018 року завод уклав договір підряду із "Торговий дім "Партсет". На його виконання під виглядом стендових випробувань було проведено ремонт і косметичне відновлення 35-ти колісних редукторів і 12 мостів до бронетранспортерів, які вже були у використанні.

Через чотири тижні КБТЗ підписав з тією ж фірмою тепер уже договір поставки комплектуючих до БТР-3ДА на загальну суму 9,14 млн грн. На виконання договору фірма поставила під виглядом нових запчастини і комплектуючі, які були відновлені перед тим на території київського заводу. А саме — 35 колісних редукторів і 12 мостів до бронетранспортерів.

Київський бронетанковий завод Delo.ua

Слідство стверджує, що крім того, що комплектуючі вже були у використанні, вони ще й не відповідали технічним вимогам і були поставлені за завищеними цінами.

Для конвертації грошей у готівку "Торговий дім "Партсет" вказав у податковій звітності придбання товарів у підприємств із ознаками "транзитності", а саме: ТОВ "ЛКО Груп", ТОВ "Каус", ТОВ "Дебати", ТОВ "Скрол буд".

У суді слідчий клопотав про доступ до банківських рахунків "ТД "Партсет" у Райффайзен Банку Аваль у Києві, і суд це клопотання задовольнив.

З іншої постанови Печерського райсуду Києва відомо, що 6 червня ДБР провело обшуки у КБТЗ, де знайшло частину комплектуючих, які були закуплені за контрактом із "Партсет". Зараз це обладнання заарештоване.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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