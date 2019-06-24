Купили власні запчастини: в Україні виник новий гучний скандал у оборонці

Працівників державного "Київського бронетанкового заводу" підозрюють у привласненні коштів на ремонт і закупівлю деталей до бронетранспортерів на суму 9,14 млн грн.
Як повідомляють "Наші гроші", справою займається Державне бюро розслідувань. Зазначається, що у схемі виведення коштів була задіяна фірма "Торговий дім "Партсет".
Слідство встановило, що у рамках оборонного замовлення Міністерство оборони уклало з КБТЗ угоду на поставку армії бронетранспортерів БТР-3ДА. Для цього на початку липня 2018 року завод уклав договір підряду із "Торговий дім "Партсет". На його виконання під виглядом стендових випробувань було проведено ремонт і косметичне відновлення 35-ти колісних редукторів і 12 мостів до бронетранспортерів, які вже були у використанні.
Через чотири тижні КБТЗ підписав з тією ж фірмою тепер уже договір поставки комплектуючих до БТР-3ДА на загальну суму 9,14 млн грн. На виконання договору фірма поставила під виглядом нових запчастини і комплектуючі, які були відновлені перед тим на території київського заводу. А саме — 35 колісних редукторів і 12 мостів до бронетранспортерів.
Київський бронетанковий завод
Delo.ua
Слідство стверджує, що крім того, що комплектуючі вже були у використанні, вони ще й не відповідали технічним вимогам і були поставлені за завищеними цінами.
Для конвертації грошей у готівку "Торговий дім "Партсет" вказав у податковій звітності придбання товарів у підприємств із ознаками "транзитності", а саме: ТОВ "ЛКО Груп", ТОВ "Каус", ТОВ "Дебати", ТОВ "Скрол буд".
У суді слідчий клопотав про доступ до банківських рахунків "ТД "Партсет" у Райффайзен Банку Аваль у Києві, і суд це клопотання задовольнив.
З іншої постанови Печерського райсуду Києва відомо, що 6 червня ДБР провело обшуки у КБТЗ, де знайшло частину комплектуючих, які були закуплені за контрактом із "Партсет". Зараз це обладнання заарештоване.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей із Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег та Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення, а Олег Гладковський назвав інформацію про розкрадання "компіляцією брехливих фактів".
При цьому Гладковський-старший зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії, проте ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.
У фінальній частині розслідування журналісти повідомили, що працівники Національного антикорупційного бюро знали і були замішані у скандальних схемах навколо "Укроборонпрому".
У Верховній Раді зареєстровано проект закону 10248, який передбачає ліквідацію "Укроборонпрому".
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