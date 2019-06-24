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Купили власні запчастини: в Україні виник новий гучний скандал у оборонці

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Працівників державного "Київського бронетанкового заводу" підозрюють у привласненні коштів на ремонт і закупівлю деталей до бронетранспортерів на суму 9,14 млн грн.

Як повідомляють "Наші гроші", справою займається Державне бюро розслідувань. Зазначається, що у схемі виведення коштів була задіяна фірма "Торговий дім "Партсет".

Слідство встановило, що у рамках оборонного замовлення Міністерство оборони уклало з КБТЗ угоду на поставку армії бронетранспортерів БТР-3ДА. Для цього на початку липня 2018 року завод уклав договір підряду із "Торговий дім "Партсет". На його виконання під виглядом стендових випробувань було проведено ремонт і косметичне відновлення 35-ти колісних редукторів і 12 мостів до бронетранспортерів, які вже були у використанні.

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Через чотири тижні КБТЗ підписав з тією ж фірмою тепер уже договір поставки комплектуючих до БТР-3ДА на загальну суму 9,14 млн грн. На виконання договору фірма поставила під виглядом нових запчастини і комплектуючі, які були відновлені перед тим на території київського заводу. А саме — 35 колісних редукторів і 12 мостів до бронетранспортерів.

Київський бронетанковий завод

Київський бронетанковий завод

Delo.ua

Слідство стверджує, що крім того, що комплектуючі вже були у використанні, вони ще й не відповідали технічним вимогам і були поставлені за завищеними цінами.

Для конвертації грошей у готівку "Торговий дім "Партсет" вказав у податковій звітності придбання товарів у підприємств із ознаками "транзитності", а саме: ТОВ "ЛКО Груп", ТОВ "Каус", ТОВ "Дебати", ТОВ "Скрол буд".

У суді слідчий клопотав про доступ до банківських рахунків "ТД "Партсет" у Райффайзен Банку Аваль у Києві, і суд це клопотання задовольнив.

З іншої постанови Печерського райсуду Києва відомо, що 6 червня ДБР провело обшуки у КБТЗ, де знайшло частину комплектуючих, які були закуплені за контрактом із "Партсет". Зараз це обладнання заарештоване.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Теги
розкраданняДержавне Бюро Розслідувань
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Понч Какес
Понч Какес
А шо там со Свинарчуками, Ленинской Кузней на Рыбальском и всй этой xepнёй в Укроборонпроме? Как-то начал шумок стихать. Всё, наигрались? Никого не посадили, парашенка на свободе, свинарчуки на свободе, а украинцы, как рыбки гуппи, всё забыли, потому что по телевизору рассказывают не про это, а про агрессора. Про агрессора украинцам забывать нельзя, а про свинарчуков можно.
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Рейт Адам
Рейт Адам
Понч Какес, ну,раз ты,не забыл,с чего решил,что мы забыли?и про свинарчуков и про агрессора,надо помнить.
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Понч Какес, це йе дэмократия.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Дело свынарчукив живет и процветает, ура, товарищи!
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Рейт Адам
Рейт Адам
Mihailova Kristina, это хорошо или плохо?
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