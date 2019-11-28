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29 листопада • оновлено в 11:41
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Куди вкласти гроші у 2020 році: економісти озвучили найвигідніші варіанти

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В Україні експерти назвали депозити найкращим способом збереження грошей від знецінення.

Гривневі вклади зараз можна розмістити за ставкою від 14 до 18,5 відсотків річних, повідомляє "Сегодня".

Економісти рекомендують розміщувати гроші на коротких, тримісячних, депозитах. Така тактика дозволить уникнути знецінення вкладу, якщо нацвалюта почне слабшати.

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"Взимку, коли гривня максимально девальвує, заощадження у валюті можна продавати і відкладати на банківський депозит в національній валюті, перекладати цей депозит далі і заробляти протягом весни, літа. А в кінці літа, коли гривня максимально зміцнюється, гроші з банку краще забрати і зробити інвестиційну паузу", – зазначив фінансист Олексій Кущ.

На другому місці – цінні папери. Інвест-компанії рекомендують облігації внутрішньої державної позики. Однак, купити їх самостійно не вийде, а посередники – працюють за комісію.

На третьому місці – купівля готівкової валюти. Експерти радять вибирати долар.

"Єврозона найближчим часом увійде в період стагнації, а це практично нульове економічне зростання. Ситуація з євро буде гірше, ніж з доларом", – резюмував Кущ.

Експерти назвали депозити найкращим способом збереження грошей від знецінення

Експерти назвали депозити найкращим способом збереження грошей від знецінення

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
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