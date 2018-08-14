МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
СвітСпорт

"Круте піке": Росії напророкували долар по 150 рублів

12тЧитати новину російською

Російська валюта почала круте піке і вже у вересні вона може торгуватися по 150 рублів за долар.

"Тобто рубль може знецінитися в декілька разів", - заявила експерт з міжнародних питань Ірина Верещук в ефірі ObozTV.

За її словами, навіть розмови про санкції викликали значне коливання курсу російської валюти .

Новини
Вперше за тиждень: рубль пробив нову позначку відносно долара

"Уявіть, що буде, коли вони будуть реальними і стосуватимуться зовнішнього боргу Росії. Коли будуть заборонені банківські операції, заморожені їхні рахунки і все, що стосується їхніх банківських боргових зобов'язань. Вони не зможуть перевести кредит, а у них страшні борги", - заявила Верещук .

Експерт зазначила, що в цьому випадку може виникнути біржова паніка і падіння котирувань російських облігацій.

Нагадаємо, в Росії останніми днями фіксувалося підвищення вартості долара і євро до російського рубля.

Причиною став анонс нових "драконівських" санкцій США. Як очікується, обмежувальні заходи набудуть чинності 22 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали нинішній курс російського рубля "справедливим" і зазначили причини його обвалу.

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Особа
Ірина Верещук
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
1
15
Смішно
23
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivan Rus
Ivan Rus
У кого страшные долги? У России? Ахуеть долбоебы кастрюльные
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Alexshid Alexshid Ivanovich
Alexshid Alexshid Ivanovich
Ivan Rus, конченый тролль- ты вЯликий эксперт вне всякого сомнения,да только с куриным мозгом тебе тут делать не)(уй ,сиди на ватных ресурсах успокаивай своими экономическими высерами своё стадо баранов,они безусловно поверят и перестанут скупать баксы и забирать свои вклады с "супер надёжных банков“
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Самарский Валера
Самарский Валера
фантазия слабовата у ыкспердки,степашка по 200 ещё эвон когда ванговал.......))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
ВВПутин, после гибели "Курска": "и эти десятидоллоровые шлюхи называют себя женами?" Да, вся рассея - десятидоллоровые шлюхи! Путин так сказал! И не пиздеть на меня, десятидолларовые....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Самарский Валера
Самарский Валера
Бешенство матки, Согласен, вы подешевше будет,по баксу согласные?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кротов Даниил
Кротов Даниил
Бешенство матки, да тебя стерилизовать нужно, животное.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги