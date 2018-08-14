"Круте піке": Росії напророкували долар по 150 рублів

Російська валюта почала круте піке і вже у вересні вона може торгуватися по 150 рублів за долар.

"Тобто рубль може знецінитися в декілька разів", - заявила експерт з міжнародних питань Ірина Верещук в ефірі ObozTV.

За її словами, навіть розмови про санкції викликали значне коливання курсу російської валюти .

"Уявіть, що буде, коли вони будуть реальними і стосуватимуться зовнішнього боргу Росії. Коли будуть заборонені банківські операції, заморожені їхні рахунки і все, що стосується їхніх банківських боргових зобов'язань. Вони не зможуть перевести кредит, а у них страшні борги", - заявила Верещук .

Експерт зазначила, що в цьому випадку може виникнути біржова паніка і падіння котирувань російських облігацій.

Нагадаємо, в Росії останніми днями фіксувалося підвищення вартості долара і євро до російського рубля.

Причиною став анонс нових "драконівських" санкцій США. Як очікується, обмежувальні заходи набудуть чинності 22 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали нинішній курс російського рубля "справедливим" і зазначили причини його обвалу.