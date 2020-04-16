Криза вдарила по Wizz Air: авіакомпанія змушена скоротити 19% персоналу

Wizz Air скоротить штат на 19% через карантин, партнери та авіакомпанії, які обслуговуються в міжнародному аеропорту "Київ" знаходяться на межі банкрутства.

Про це розповіла прес-секретар аеропорту Галина Богданенко у коментарі OBOZREVATEL.

"Wizz Air скорочує свій штат, всі наші партнери і авіакомпанії на межі банкрутства або скорочують майбутні польоти і штат. Аеропорт готовий до роботи. Ми відповідаємо за обслуговування всіх співробітників ми готові вийти і почати працювати", - розповіла Богданенко.

Разом з тим, за її словами, керівництво аеропорту також зараз змушене вдатися до скорочень: деяких відправили у відпустку за свій рахунок, а частина штату працює, обслуговує транспортну і бізнесавіацію. "Але це маленька частина наших співробітників. За необхідності ми вийдемо", - підкреслила прес-секретар.

Вона також розповіла, що Wizz Air почав продавати квитки з відкритою датою: тобто в разі невиконання рейсу можна перенести дату вильоту. "Ще питання – а чи будуть готові пасажири летіти відразу. Адже напівпорожні літаки не можуть довго пролітати, потрібна завантаженість", – розповіли в аеропорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні найбільші авіакомпанії МАУ, SkyUp, Wizz Air, Ryanair змушені скасувати низку рейсів з України в європейські країни, а також в Азербайджан і Ізраїль через спалах коронавірусу COVID-19.

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