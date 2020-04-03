Криза "поховає" нафтовидобуток в Росії: в Goldman Sachs дали прогноз

В умовах нафтової кризи Росія не зможе продавати багато нафти. Також їй не вистачає сховищ, щоб десь її тримати до підвищення цін. В таких умовах РФ доведеться консервувати частину родовищ, що фактично поставить на них хрест.

Таку заяву зробив головний сировинної стратег Goldman Sachs Джефф Каррі, йдеться в публікації військово-політичного оглядача Олександра Коваленка на "Інформаційному опорі".

Нафта в Росії

Так, на думку експерта, оскільки російська нафта зараз менш затребувана, а нафтосховищ, здатних зберігати сировину, в країні все менше, вона буде поставлена перед фактом – зупиняти видобуток на родовищах. При цьому для старих нафтових родовищ це можна порівняти зі смертю, адже після зупинки роботи на них, відновити її буде неможливо.

Цікаво, що в російських нафтосховищах досі зберігається "брудна" нафта з трубопроводу "Дружба", яку періодично домішують до чистої нафти і відправляють на експорт зі знижкою понад $4 за барель.

Справа в тому, що експерт Goldman Sachs озвучив те, що вже давно є фактом, але на чому не акцентується увага, а саме – зупинка ряду російських родовищ призведе до їх фактичного закриття. Хоча, в тій чи іншій мірі, але про це неодноразово заявляли офіційні особи.

Наприклад, в минулому році "Роснадра" провели інвентаризацію родовищ і, за її результатами з'ясувалося, що з 2700 родовищ з сумарними запасами 28,9 млрд. тонн нафти, 600 родовищ економічно не вигідні для розробки. Обсяг же нафти на збиткових родовищах – 5,7 мільярда тонн!

Тоді ж, в січні 2019 року, глава компанії "Роснефть" Ігор Сечин звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням про податкові пільги для ряду родовищ в сумі 40-50 млрд рублів. Дані пільги Сечин попросив для Приобського родовища, обґрунтувавши прохання тим, що лише 10% субстанції, що добувається на ньому – це нафта, а решта 90% – вода та інші домішки.

І це не дивно, адже ще в звіті Мінприроди РФ "Про стан і використання мінерально-сировинних ресурсів РФ в 2016-17 рр" чорним по білому говорилося про виснаження родовищ на Уралі більш ніж на 70%, а в Західному Сибіру – більш ніж на 50%.

У вересні 2019 року Мінфін РФ серйозно занепокоївся зростанням пільг для нафтової галузі і зазначив, що такими темпами, при збереженні цін близько 60 доларів за барель, до 2033 року до 90% галузі буде забезпечуватися за рахунок підтримки бюджету ...

"Все це свідчило ще тоді, що російська нафтова галузь видихається. Видихається, багато в чому, через виснаження воістину древніх родовищ. І зараз це очевидно як ніколи", – підсумував Коваленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на ринку нафти призвів до парадоксальної ситуації в кінці березня: цінові формули на російську Urals почали відповідати від'ємних показників.

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