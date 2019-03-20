Криптовалютний ринок впаде: яким буде курс біткоїна у квітні

Найпопулярніша криптовалюта біткоїн подолала психологічну позначку в $4 тис. Криптоентузіасти стверджують, що це початок довгоочікуваного "ралі".

Як ідеться в матеріалі Life.ru, аналітики радять не робити поспішних висновків, оскільки на курс біткоїна стали впливати фактори, які можуть позначитися на вартості монети абсолютно несподівано.

Зазначається, що з осені біткоїн знизився з $7 тис. до $3,5 тис. Аналітики очікували "ралі" і восени, і взимку, але крипторинок не реагував зростанням. Багато аналітиків вважали, що зміцнення біткоїна почнеться навесні. І ось у березні "цифрове золото" пробило позначку в $4 тис. Після обвалення біткоїн і в січні, і в лютому досягав цієї позначки, але здавав позиції буквально на наступний день. Зараз криптовалюта тримається впевненіше.

"Ми перебуваємо на початку довгоочікуваного висхідного тренда, поточні показники свідчать, що розворот уже стався. Перерозподіл активів і зон впливу між великими гравцями ринку ще не закінчився, і поки він не завершиться, потужного зростання ми не побачимо. Відбудеться це ближче до листопада, тоді курс може підвищитися до $9 тис. за біткоїн. У квітні він буде в діапазоні $4,3-4,45 тис.", — вважає глава представництва криптобіржі Huobi в Росії Андрій Грачов.

Як зазначено в матеріалі, останнім часом визначилося стабільне і впевнене зростання курсу біткоїна та інших криптомонет. Це пов'язано зі збільшенням капіталізації криптоіндустрії. Таку думку висловив керівник департаменту управління активами компанії Erarium Group Денис Лісіцин. У зв'язку з цим великі інвестори намагаються зіграти на підвищення ціни біткоїна, який потягне за собою весь крипторинок.

Але гра поки досить ризикована, вважає аналітик, оскільки будь-яка негативна новина щодо криптоіндустрії може привести до зниження ціни криптовалюти. Якщо висхідний рух є істинним, то після технічної корекції ми повинні побачити закріплення ціни вище рівня $4 тис. І подальший рух до $6 тис., вважає Лісіцин.

Реально про зміни тенденції можна буде говорити лише після підйому біткоїна вище $4,5 тис., вважає провідний аналітик Forex Optimum Іван Капустянський.

За його словами, з точки зору фундаментальних чинників впливу на ринкову вартість оцінювати криптовалюту безглуздо. Це винятково спекулятивний інструмент.

Експерт Академії управління фінансами та інвестиціями Геннадій Ніколаєв вважає, що розраховувати на реальну зміну довгострокового тренду можна буде лише після зростання котирувань вище $5 тис. за монету. Водночас, за його словами, будь-яких вагомих причин для збільшення вартості біткоїна немає. Зростання котирувань на 2,5% минулого тижня аналітик пояснює тривалою відсутністю негативу, а не будь-якими позитивними змінами в індустрії. Так, наприклад, обсяг торгів за останні півроку зріс майже вдвічі і перебуває на максимальному з січня 2018 року рівні — поблизу 10 млрд доларів за добу. Як довго триватиме такий оптимізм на ринку — велике питання. Цілком можливо, що вже найближчим часом курс біткоїна знову опуститься нижче позначки $4 тис., передбачає Геннадій Ніколаєв.

"Аналіз динаміки за останній рік показує: щоразу, як тільки курс біткоїна наближався до позначки $4 тис., незабаром він знову котився донизу", — говорить операційний директор компанії BitBaza Павло Сальников.

За його словами, таким чином, монета відразу ж намагалася досягти нижніх меж спадного каналу. Зараз ця межа розташувалася на рівні $1,5 тис. Якщо біткоїн продемонструє аналогічну до попередньої поведінку, то можна очікувати зниження ціни до $2-1,5 тис.

На думку експерта, це найбільш імовірний варіант розвитку подій. В цілому ж можна припустити, що найближчим часом нас чекають нетривалі, але досить сильні потрясіння, пов'язані з падінням усього кріптовалютного ринку.

Довідка:

Криптовалюта — віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.

Біткоїн — найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер впевнений, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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