Кримський міст: окупанти озвучили дату запуску нового етапу

Рух залізничною частиною незаконно побудованого Кримського мосту, який з'єднав окупований півострів із Краснодарським краєм, орієнтовно відкриється 9-10 грудня.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на відповідь в. о. гендиректора підприємства "Кримська залізниця" (КЗ) Василя Назаряна. Зазначається, що продаж квитків на поїздки до Криму запланований із жовтня, за 45 діб до відкриття руху.

Повідомлялося, що відкриття залізничного сполучення намічено на грудень 2019 року. У той же час так званий глава Криму Сергій Аксьонов сказав, що темпи робіт на залізничній частині Кримського мосту дозволяють розраховувати, що поїзди на півострів підуть раніше визначеного терміну.

"Планується запуск руху поїздів на мосту через Керченську протоку орієнтовно 9-10 грудня 2019 року. Відкриття продажу квитків на залізничні маршрути, які будуть проходити через Кримський міст, планується за 45 діб до відкриття руху пасажирських поїздів", — йдеться у відповіді.

Про ціну на квитки не повідомляється. У КЗ також зазначили, що перші два поїзди будуть відправлені у напрямку Севастополь — Санкт-Петербург і Сімферополь — Москва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня на ній запустили рух.

Пізніше в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський поїзд проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці поїзди відкриється у вересні і буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта й Судак.

Зазначимо, що в Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві. Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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