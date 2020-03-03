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3 березня • оновлено в 11:47
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Кримінальну справу проти Гонтаревої закрили – ЗМІ

3.6т
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НАБУ закрило кримінальне провадження про можливе декларування недостовірної інформації ексголовою Нацбанку Валерією Гонтаревою.

Про це інформують "Українські новини" з посиланням на джерело в НАБУ.

"Справу щодо Гонтаревої закрили", – повідомило воно.

За його словами, розслідування було припинено 27 лютого у зв'язку з відсутністю в діях колишньої очільниці Нацбанку складу кримінального правопорушення.

Справу проти Гонтаревої закрили

Справу проти Гонтаревої закрили

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 року співробітники ДБР провели обшуки в київській квартирі Валерії Гонтаревої в рамках справи про зловживання службовим становищем посадових осіб правління НБУ у 2016 році.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особа
Валерія Гонтарева
Місце
Україна
Тег
національний банк України
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Pooh Vini
Pooh Vini
Зелёный пианист пришел к власти на громких заявлениях ,что при Порошенко все воры и сам он ваще кусок дерьма. По итогу все оказывается наоборот
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
преступный антинародный режим.
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Serov Oleg
Serov Oleg
Лера честный человек....все знают...
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