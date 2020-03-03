Кримінальну справу проти Гонтаревої закрили – ЗМІ

НАБУ закрило кримінальне провадження про можливе декларування недостовірної інформації ексголовою Нацбанку Валерією Гонтаревою.

Про це інформують "Українські новини" з посиланням на джерело в НАБУ.

"Справу щодо Гонтаревої закрили", – повідомило воно.

За його словами, розслідування було припинено 27 лютого у зв'язку з відсутністю в діях колишньої очільниці Нацбанку складу кримінального правопорушення.

Справу проти Гонтаревої закрили

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 року співробітники ДБР провели обшуки в київській квартирі Валерії Гонтаревої в рамках справи про зловживання службовим становищем посадових осіб правління НБУ у 2016 році.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!