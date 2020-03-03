Кримінальну справу проти Гонтаревої закрили – ЗМІ

НАБУ закрило кримінальне провадження про можливе декларування недостовірної інформації ексголовою Нацбанку Валерією Гонтаревою.
Про це інформують "Українські новини" з посиланням на джерело в НАБУ.
"Справу щодо Гонтаревої закрили", – повідомило воно.
За його словами, розслідування було припинено 27 лютого у зв'язку з відсутністю в діях колишньої очільниці Нацбанку складу кримінального правопорушення.
Справу проти Гонтаревої закрили
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 року співробітники ДБР провели обшуки в київській квартирі Валерії Гонтаревої в рамках справи про зловживання службовим становищем посадових осіб правління НБУ у 2016 році.
Раніше в центрі Києва спалили машину невістки Гонтаревої. Надзвичайна подія трапилася в ніч на 5 вересня.
До цього, в серпні, Гонтареву збила машина в Лондоні. У неї діагностували переломи кісток стопи.
17 вересня родина Гонтаревої зазнала чергової НП – в селищі Гореничі під Києвом невідомі спалили її будинок.
Однак невдовзі правоохоронці зупинилися на одній версії – навмисний підпал.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!