Крим вирішили "добити" санкціями: з'явилася реакція окупантів

В анексованому Росією Криму вважають, що можливе продовження на рік західних санкцій не відіб'ється на півострові.

Про це заявив "віце-прем'єр" кримського уряду Дмитро Полонський, передає "РИА Новости". За його словами, на Заході не розуміють, що ухвалені ними рішення ніяк не позначаться на розвитку Криму.

"Ми в такому режимі почали жити від початку, тому не залежні на сьогодні абсолютно ні в чому від наших західних, вибачте на слові, колег. Саме тому можемо абсолютно спокійно почуватися у складі Російської Федерації і не бути збитковим регіоном", — сказав Полонський.

За його словами, у Криму є все необхідне для розвитку регіону. "Санкції не були страшні від початку. Щороку Крим стає все самодостатнішим суб'єктом, тому не потребує ні послуг компаній, які вводять санкції, ні політичних чи економічних рішень їхніх країн. Ми абсолютно самодостатні", — наголосив він.

На його думку, санкції триватимуть доти, доки західні партнери не переконаються у недоцільності, безрезультатності і абсурдності таких рішень.

Пізніше так званий депутат Держдуми РФ від окупованого Криму Михайло Шеремет заявив, що Росія відкрита для проведення переговорів із західними країнами щодо скасування санкційного режиму.

Крим censoru.net

"Всі питання необхідно вирішувати за круглим столом і переговорами. Росія готова до конструктивного діалогу, бо виступає за добросусідські та взаємовигідні відносини, спрямовані на творення. Санкції введені і продовжуються на догоду окремих західних партнерів, які змушують європейську спільноту дружити проти Росії. Час уже нашим так званим партнерам припинити наосліп виконувати вказівки з-за океану", — сказав він.

За його словами, після закінчення п'яти років всім стає зрозуміло, що санкційна політика проти Росії, по-перше, необґрунтована, а по-друге, так і не дала бажаного результату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Євросоюз має намір продовжити на рік санкції щодо Криму, термін дії яких закінчується 23 червня 2019 року.

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