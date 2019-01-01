Крим на межі катастрофи: окупанти вигадали, де взяти воду

Північ анексованого Криму, який опинився на межі катастрофи, вирішили забезпечити водою з Тайганського водосховища в Білогірському районі півострова.
Про це повідомив міністр промислової політики Криму Андрій Васюта, пише "Крим. Реалії". Задіяти хочуть також і відсіки Північно-Кримського каналу.
"Прийнято рішення про будівництво водоводу по перекиданню води з Тайганського водосховища в Білогірському районі. Ми будемо працювати в 2019-му і, швидше за все, закінчимо в 2020 році. Це істотно забезпечить північний Крим водою", – пояснив він.
Ділянка Північно-Кримського каналу
Крим.Реаліі
Нагадаємо, після анексії Криму в 2014 році був перекритий Північно-Кримський канал, що з'єднував півострів із Дніпром, у зв'язку з чим окупанти зіткнулися з відсутністю прісної води.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії вказали на серйозні проблеми з Кримським мостом.
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