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Крим на межі катастрофи: окупанти вигадали, де взяти воду

19.9тЧитати матеріал російською

Північ анексованого Криму, який опинився на межі катастрофи, вирішили забезпечити водою з Тайганського водосховища в Білогірському районі півострова.

Про це повідомив міністр промислової політики Криму Андрій Васюта, пише "Крим. Реалії". Задіяти хочуть також і відсіки Північно-Кримського каналу.

"Прийнято рішення про будівництво водоводу по перекиданню води з Тайганського водосховища в Білогірському районі. Ми будемо працювати в 2019-му і, швидше за все, закінчимо в 2020 році. Це істотно забезпечить північний Крим водою", – пояснив він.

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Ділянка Північно-Кримського каналу

Ділянка Північно-Кримського каналу

Крим.Реаліі

Нагадаємо, після анексії Криму в 2014 році був перекритий Північно-Кримський канал, що з'єднував півострів із Дніпром, у зв'язку з чим окупанти зіткнулися з відсутністю прісної води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії вказали на серйозні проблеми з Кримським мостом.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Santi Amonito
Santi Amonito
Пускай выдумывают - воды там все равно не будет. Это не "ху*ломост" варганить - он все равно накроется медным тазом.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ублюдки рагульские сомневаются,что Россия зделает все как положено? Вода будет,она и так есть,но высеры рагульские будут тоже всегда,рагульская мразь не может понять,что Крым вернулся в Великую Страну,и поливать поля с пшеницей и кукурузой отпала необходимость,все это вырастят в других местах,более приспособленных для этого,здесь можно виноградники разводить,капельное орошение,все эти пидорские перекрытия канала приводят к повышению технологических подходов к земледелию,а это всегда прогресс,яркий пример Израиль.
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Попова Ольга
Попова Ольга
Бабаев Бабай, осел, не равняй израиль с помойной ямой
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Чернов Александр
Чернов Александр
Хохлы, как хорошо вам живется, то вы писали, что мост в Крым не построят, затем, что мост развалится. Потом, что трассы Керчь-Севастополь не будет. Теперь, что не будет воды в канале. Россия строит, а хохлы воняют, вот такое разделение труда. Ну вонять вам и не перевонять всю вашу просранную жизнь.
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Попова Ольга
Попова Ольга
Чернов Александр, посмотрим сколько он простоит вместе с трассой , оно уже все валится как и армянск , рукожопые , а нахер тот мост для быдлоты он не нужен , подорожало все еще больше и для туриста нет какой дурак в фекальное море поедет , и жрать несьедобную хуйню , это аркан на шею для русораболепного чмошника мост , содержите , как и тот задрыпанный крым , он кроме татар никому не нужен а потешный флот это филькина грамота для картинки , он давно под прицелом и никакой угрозы не несет !!!!!!!!!!!!!!!!! НИ-КО-МУ ! ФЛОТ ЭТО ФИЛЬКИНА ГРАМОТА , ОН ПОТОПЕЛЬНИК В ТРИ СЕКУНДЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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